Jetzt beginnt in Buttenwiesen der Straßenbau

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt ist ein großes Projekt. Weil bisher der Leitungsbau im Untergrund lief, konnte man vom Fortschritt nicht viel sehen. Das wird ab heute anders

Seit etwa einem Jahr läuft die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Buttenwiesen. Im Bauabschnitt eins wurden eine Fernwärmeleitung gebaut, die Kanalisation erneuert und die Wasserleitungen neu verlegt. „Bisher lief alles im Untergrund ab“, sagt Bürgermeister Hans Kaltner. Die Bürger und Bürgerinnen hätten deshalb „noch nicht viel vom Baufortschritt gesehen“. Das wird sich ab diesem Mittwoch ändern. Denn jetzt beginnt in dem ersten von insgesamt zwei Bauabschnitten – im Bereich vom Stixenfeld bis zur Kirche – der Straßenbau. Rathauschef Kaltner kann dies kaum erwarten. „Mir geht’s ein bisschen zu langsam, ich hätte mir gewünscht, dass wir schneller vorankommen“, sagt er.

Die Fahrbahn und die Gehwege in der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen befinden sich nach einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Krumbach in einem baulich ungenügenden Zustand. Die Gemeinde Buttenwiesen und das Bauamt bauen deshalb gemeinsam die Ortsdurchfahrt im Verlauf der Staatsstraße 2027 aus. Der Freistaat Bayern und die Gemeinde Buttenwiesen investieren dabei rund 1,6 Millionen Euro. Das Land komme, wie Kaltner erläutert, für die Straßensanierung auf, die Kommune übernimmt die Kosten für die Gehwege. Die Bauarbeiten, die am Mittwoch beginnen, lösen somit die bisherigen Leitungsbauarbeiten ab. „Die Ortsdurchfahrt bleibt daher wie bisher für den Verkehr voll gesperrt“, informiert das Staatliche Bauamt.

Mitarbeiter Andreas Reiser erklärt die Notwendigkeit des Projekts: „Die Fahrbahn und die Gehwege sind in der Ortsdurchfahrt spürbar geschädigt.“ Außerdem seien die Gehwege nicht breit genug. Die Ortsdurchfahrt werde zwischen dem Baugebiet Stixenfeld und der St.-Leonhard-Straße bei der Kirche auf einer Länge von etwa 700 Metern ausgebaut. Dabei werden der heruntergekommene Straßen- und Gehwegbelag grundlegend erneuert und die Straßenentwässerung angepasst. Die Gehwege werden verbreitert, und auf Höhe des Baugebietes Stixenfeld entsteht ein Kreisverkehr. Zudem werden zwei Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer geschaffen.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt soll laut Pressemitteilung bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Strecke ist in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Pfaffenhofen und Unterthürheim umgeleitet. Für die AVV-Regionalbuslinien 404 und 405 ergeben sich ab dem 14. Juni Einschränkungen. Die Busse müssen aufgrund der Bauarbeiten großräumig umgeleitet werden und können die Haltestellen Buttenwiesen Rathaus und Abzweigung Pfaffenhofen nicht bedienen. Für diesen Zeitraum werden Ersatzhaltestellen an der Abzweigung Unterthürheim (Ersatzhaltestelle in Richtung Wertingen in der Unterthürheimer Straße) und Pfaffenhofen-Zusamstraße (Ersatzhaltestelle in Richtung Wertingen im Herdweg) eingerichtet. Das Staatliche Bauamt und die Gemeinde bitten alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke.

Bürgermeister Kaltner ist erleichtert, dass die Straßenbauarbeiten nun starten. Er hoffe, dass noch in diesem Jahr die Ausschreibungen für den zweiten Bauabschnitt verschickt werden. Dies betrifft, von Frauenstetten her kommend, die Strecke zwischen Rewe/Passiflora bis zum Rathaus.

2022 soll dann, so jedenfalls Kaltners Plan, möglichst zügig mit dem Bau und der Erneuerung der Leitungen im Untergrund begonnen werden. Und im Herbst könnte dann der Straßenbau beginnen. Auch der zweite Bauabschnitt werde mehrere Millionen Euro kosten. „2023 wollen wir auf alle Fälle mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt fertig sein“, sagt der Bürgermeister. Mal sehen, wie sich dieser Zeitplan entwickelt. (mit pm)