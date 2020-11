17:45 Uhr

Vor einer Asylunterkunft in Villenbach brennen Müllsäcke

An zwei Tagen hintereinander lodern Flammen im Außenbereich des Anwesens. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem beunruhigenden Fall in Villenbach. Im Laufe des Wochenendes mussten Polizei und Feuerwehr in zwei Fällen zu einem von Flüchtlingen bewohnten Anwesen in der Bäckergasse ausrücken. Am Samstag gegen 21.45 Uhr bemerkte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses einen brennenden Müllsack vor dem Eingangsbereich des Hauses. In der Unterkunft leben derzeit knapp 20 Personen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte der Bewohner den Müllsack selbst löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf den Eingangsbereich verhindert wurde. Doch nur einen Tag später, am Sonntag, stand gegen 17.25 Uhr erneut ein Müllsack im Außenbereich des Gebäudes in Flammen, den ein Anwohner bemerkte und selbstständig löschen konnte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Die Polizei geht in Villenbach von Brandstiftung aus

Zum derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Müllsäcke vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die weiteren Ermittlungen zu den Brandfällen übernommen. Diese richten sich hierbei in alle Richtungen. Angaben zu den Hintergründen der Tathandlungen sind derzeit nicht möglich.

Wer hat zu den angegebenen Tatzeiten Beobachtungen im Umfeld der Unterkunft in der Bäckergasse gemacht? Wem fielen Fahrzeuge oder Personen im zeitlichen Vorfeld der Brände im Umfeld der Unterkunft auf? Die Kriminalpolizei Dillingen bittet zu diesen Fragen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen