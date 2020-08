vor 19 Min.

Warum Wohnmobil-Fahrer gerne nach Wertingen kommen

Mit ihrem Mops Pia fühlen sich Peter und Ursel Weissenberger aus Sprendlingen in Rheinland-Pfalz auf dem Wohnmobilpark pudelwohl. Sie sind vier Stunden lang gefahren, um in Wertingen Station zu machen.

Plus Wer in diesem Jahr mit dem Wohnmobil nach Wertingen kommt und welche Gäste ausbleiben

Von Elli Höchstätter

Mit einem Satz ist Pia aus dem Wohnmobil gesprungen. Begeistert begrüßt sie jeden, der sich dem Stellplatz nähert. Der Mops gehört zu Peter und Ursel Weissenberger aus Sprendlingen im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Das Ehepaar macht für ein paar Tage Station auf dem Wohnmobilpark Wertingen. Sie sind zum ersten Mal in der Zusamstadt. Beide wollen aber wiederkommen, trotz einer Anfahrtszeit von vier Stunden, um die Stadt und das Umland genauer zu erkunden oder ein paar Radtouren zu unternehmen. Dieses Mal führte sie allerdings ein konkretes Ziel nach Wertingen. Ursel Weissenberger, eine begeisterte Näherin, wollte Stoffe kaufen.

Neben dem Ehepaar Weissenberger stehen an diesem Tag noch zwei weitere Wohnmobile auf dem Platz, auf dem bis zu 12 Fahrzeugen stehen können. Es ist eine kleine Wohlfühloase für die Gäste. Die Stellplätze sind sternförmig um einen kleinen Innenplatz samt Infotafel gruppiert. Kleine Bäumchen säumen die Kieswege und es gibt viele Blumen.

Die Bewertungen im Internet für den Wohnmobilpark in Wertingen sind sehr gut

Dass der Wertinger Wohnmobilpark hübsch und gepflegt ist, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Die Bewertungen im Internet sind sehr gut. Das freut Harald und Maria Molle, die seit 2009 den Platz betreiben, der ganzjährig geöffnet ist. Es gibt auch Gäste, die im Winter kommen und beispielsweise die Weihnachtsmärkte besuchen.

Dafür zahlen die Besucher pro Nacht acht Euro für den Stellplatz, hinzukommen zwei Euro für den Strom und 50 Cent für die Müllentsorgung. Gezahlt wird auf Vertrauensbasis, sprich die Gäste werfen das Geld samt Meldeschein in einen Briefkasten. Allerdings müssen sich die Reisenden zuvor verbindlich anmelden.

Dieses Jahr ist für das Ehepaar Molle besonders turbulent. Mitte März mussten sie wegen Corona den Platz schließen und durften erst Ende Mai wieder öffnen. Harald Molle erinnert sich: „Damals, als wir wieder öffnen durften, waren sofort alle Plätze belegt.“ Mittlerweile habe der Boom etwas nachgelassen, doch an den Wochenenden kommen meist noch immer viele Gäste. Allerdings würden die Besucherzahlen immer ein bisschen schwanken.

In diesem Jahr kommen kaum Gäste aus den Niederlanden, Luxemburg, Belgien oder England nach Wertingen

Harald Molle hat in diesem Jahr aber einige Veränderungen festgestellt. So seien kaum Gäste aus den Niederlanden gekommen. Ebenso fehlen die Besucher aus Luxemburg, Belgien oder England. Dafür würden die Wohnmobilisten aus Deutschland vermehrt Urlaub im eigenen Land machen. Hoch im Kurs stünden dabei das Allgäu, die Ost- oder Nordsee, sagt Molle. Das weiß er auch aus Gesprächen, die am Wohnmobil-Stammtisch in Wertingen geführt werden.

Dass es in Wertingen den Wohnmobilpark gibt, liegt daran, dass Harald Molle unbedingt einen solchen Ort realisieren wollte. Er erklärt: „Ich wollte mich einbringen und etwas für die Stadt und deren Bekanntheitsgrad tun.“ Deshalb habe er schließlich den Wohnmobilpark eröffnet, um den er sich nebenberuflich kümmert, während seine Frau vor allem für die vielen Blumen verantwortlich ist. Molle ist überzeugt, dass auch die Geschäfte und die Gastronomie in Wertingen von seinem Platz profitieren. So würden Reiseexperten davon ausgehen, dass jeder Wohnmobilist rund 35 Euro täglich in der Umgebung ausgibt.

Hinzu kommt, dass die „Ferienhäuser auf Rädern“ immer beliebter werden. Um 56668 ist deren Zahl von 2019 auf 2020 in Deutschland angestiegen. 589355 waren es nach der jüngsten Bestandsaufnahme des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bundesweit: 741 Wohnmobile waren davon zu Jahresanfang 2020 im Kreis Dillingen registriert. Das ist mal wieder ein neuer Höchstwert. Von 2009 bis heute wuchs der deutschlandweite Bestand insgesamt um 264254 Fahrzeuge und hat sich damit mehr als verdoppelt.

Im Landkreis Dillingen stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 365 Fahrzeuge und damit 97,1 Prozent. Das ist aktuell Platz 181 in der Wohnmobil-Bundesliga, wenn die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern der Maßstab ist.

Die Zahlen für den Landkreis Dillingen bestätigen den Trend zur mobilen Ferienunterkunft. Vergleicht man die Werte von Anfang 2019 und 2020, dann stieg die Zahl der zugelassenen Wohnmobile im Landkreis Dillingen binnen eines Jahres um 80 (12,1 Prozent). Was in absoluten Zahlen im Vergleich zum Gesamt-Kraftfahrzeugbestand (86 557 Fahrzeuge inklusive 17507 Anhängern, darunter auch Wohnwagen, die nicht mehr einzeln gezählt werden) aber auch zeigt, dass Wohnmobile in der Regel als Dritt- oder Zweitwagen Nischenprodukte sind.

