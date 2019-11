vor 45 Min.

Wenn Raufen und Rangeln zur Erziehung gehören

Die beiden Lehrer Michael Matzner und Michael Schey, die am Wertinger Gymnasium Abitur gemacht haben, erhalten für ihr Konzept der Mattenpädagogik den Best-Practice-Preis des Bezirks Schwaben

Zum zweiten Mal vergab der Bezirk Schwaben zusätzlich zum Ehrenamtspreis „Miteinander“ auch einen „Best-Practice-Preis“ für besonders innovative hauptamtliche Angebote im sozialen Bereich. Über die Auszeichnung dürfen sich die Pädagogen und Kampfsportler Michael Schey und Michael Matzner freuen. Beide haben am Gymnasium Wertingen ihr Abitur gemacht.

Die Auszeichnung würdigt die Arbeit der beiden Konzeptgründer, die mit Mattenpädagogik innovative und nachhaltige Wege in der Welt der Erziehung und des Sports gehen. Das sportpädagogische Konzept „stärkt junge Menschen und begleitet Kinder positiv in ihrer Entwicklung“, so Bezirksrat Volkmar Thumser in der Laudatio. Weiter heißt es: „Mattenpädagogik zeigt, wie Sport, Sozialkompetenzen und Spaß gleichermaßen zum Zuge kommen und hat einen hohen präventiven und zukunftsweisenden Charakter.“

Seit gut drei Jahren sind die beiden Pädagogen in den Landkreisen Augsburg, Dillingen und Donau-Ries mit unterschiedlichen Programmen an Schulen, Kindergärten und Erziehungseinrichtungen auf freiberuflicher Basis unterwegs. Grundlage ist der Kampfsport Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) – ein hochmotivierendes, aktivierendes und zugleich entspannendes Handlungsfeld, in dem an frühen Formen der spielerisch vollzogenen körperlichen Bewegung und Auseinandersetzung angeknüpft wird. BJJ basiert auf den Einsatz des Körpergewichts und Hebelgesetzen, Schläge und Tritte sind verboten.

Im Körperkontakt entstehen Situationen, in denen Kinder Grenzerfahrungen machen, Vertrauen in sich selbst und andere aufbauen und festigen können – Erfahrungen, die zum gegenseitigen Respekt sowie zu Sicherheit und Kontinuität von Beziehungen beitragen. Die Kinder erfahren, dass aggressives Verhalten keinesfalls einen Lösungsweg darstellt. Es werden wertvolle Kompetenzen und Werte verinnerlicht wie Rücksichtnahme, Emotionskontrolle, Disziplin und Fairness. Alle Punkte sind somit auch eng verknüpft und tragende Elemente für die Mobbing-Prävention.

Zusätzlich soll der Nachwuchs verinnerlichen, dass Sport und Bewegung wohltuend sind und zum selbstverständlichen Teil eines gesunden Lebensstils gehören.

Einen weiteren Schwerpunkt legen die beiden jungen Pädagogen auf friedliches Rangeln und Raufen unter Kindern. Michael Schey und Michael Matzner sind überzeugt, dass diese Urform der kindlichen Bewegung nicht komplett unterdrückt werden darf. Faires, rücksichtsvolles Austesten der Grenzen gehöre zur gesunden Entwicklung dazu. Das Thema „Raufen – aber friedlich“ wurde mittlerweile auch im bayerischen „Lehrplan plus“ aufgenommen. Gerade zu diesem Thema führen die beiden Pädagogen Weiterbildungen für Lehrer und Erzieher nach dem Konzept der Mattenpädagogik durch. Das Konzept der Mattenpädagogik beinhaltet weiter, dass Eltern und Kinder gemeinsam zum Sporttreiben motiviert werden mit dem Programm „Eltern-Kind-Rangeln-und-Raufen“: gemeinsame Zeit verbringen, gemeinsam fit werden, gemeinsam Spaß haben ist die Devise.

Michael Matzner hat nach dem Abitur am Gymnasium Wertingen an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Pädagogik studiert mit Schwerpunkt Sportdidaktik. Seine sportlichen Erfolge: Er trägt den Schwarzgurt in BJJ, wurde 2018 Deutscher Meister und gehört seit 2019 dem deutschen Bundes-Kader an. Michael Schey studierte nach dem Abitur am Gymnasium Wertingen ebenfalls an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Pädagogik mit Schwerpunkt Soziologie. Er trägt den Braungurt in BJJ. (moma)

