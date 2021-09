Wertingen

13:00 Uhr

Prozess: Nach der Scheidung kommt der Betrug

Plus Ein junger Mann muss sich vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte beruft sich darauf, dass er nach einer Scheidung nicht ganz bei sich gewesen sei.

Von Dominik Bunk

Ein junger Mann fährt mit seinem Auto an eine Tankstelle in Wertingen. Er pumpt Diesel im Wert von mehr als 70 Euro in sein Fahrzeug. So weit, so unspektakulär. Doch als er zahlen will, streikt seine Bankkarte. Bargeld hat er keines dabei. Der Mann erinnert sich an ein Formular der Tankstelle, welches den Betreiber berechtigt, das Geld über Lastschrift einzuziehen, und füllt es aus. Doch als der Betreiber versucht, an das Geld zu kommen, verweigert die Bank die Zahlung. Den Angestellten scheint es auffällig, dass der junge Mann vom Formular wusste. Sie forschen nach. Und tatsächlich: Der Mann war schon zuvor zwei Mal zahlungsunfähig. Die Tankstelle hat ihr Geld bis heute nicht gesehen.

