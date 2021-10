Unverständnis für die Situation am Thürheimer Tor

Plus Autos ja, Passanten nein: Der Referent für Barrierefreiheit, Jens Baur, kritisiert das mit deutlichen Worten

Wertingen Die Engstelle am Thürheimer Tor, der Zufahrt zum Wertinger Marktplatz, ist manchem Wertinger ohnehin ein Dorn im Auge. Mehrfach hat der Wertinger Referent für Barrierefreiheit, Jens Baur, bereits in der Vergangenheit die dortige Situation kritisiert. Bei Regen etwa ist es mangels echtem Gehsteig glitschig und gefährlich für Passanten – gerade auch für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, wie es Baur selbst ist, sei die Engstelle ungünstig.