Von Höchstädt nach Wertingen: Der besondere Neustart eines Restaurants

Plus Das Lanzino in Höchstädt wird es nicht mehr geben. Der Familienbetrieb lässt sich auf dem Wertinger Marktplatz nieder – mit neuem Namen und Konzept. Darüber eröffnet ein exklusiver Friseursalon.

Ein bekannter Wertinger Bauunternehmer, dem wichtig ist, dass er hier als Privatinvestor auftritt. Ein beliebter deutsch-italienischer Gastronom aus Höchstädt, der etwas komplett Neues jenseits vom Pizzabacken aufziehen will. Ein innovativer Friseur, der seinem Handwerk zu neuer Wertschätzung verhelfen will. Drei Männer, die gemeinsam den Wertinger Marktplatz neu beleben wollen – Ulrich Reitenberger, Sandro Santamaria und Lukas Wamser. Frauen spielen dabei ebenfalls eine Rolle – im Hintergrund.