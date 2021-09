Wertingen

Grüne bauen ihren Infostand in Wertingen nach Beschimpfung vorzeitig ab

Die Grünen haben ihren Infostand in Wertingen (Symbolfoto) nach lautstarken Attacken vorzeitig abgebaut.

Plus Die Grünen brechen nach lautstarken Attacken ihre Wahlwerbung auf dem Wertinger Marktplatz ab. Die Dillinger Polizei gibt eine grundsätzliche Einschätzung.

Von Berthold Veh

Die Ortsvorsitzende der Grünen in Wertingen, Hertha Stauch, ist nach einer Wahlwerbung am Stand ihrer Partei auf dem Marktplatz der Zusamstadt ziemlich bedient. „Muss man sich anschreien lassen, weil man für Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels eintritt?“, fragt sich die Kreis- und Stadträtin. Grünen-Mitglieder aus Wertingen, Buttenwiesen, Binswangen und Laugna hätten am Samstag anregende und durchaus kritische Gespräche zum Wahlprogramm der Partei geführt.

