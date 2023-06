Freude ins Binswangen: Gemeinde hat jetzt das Fair-Trade-Zertifikat

Plus Die Gemeinde erhält eine Zertifizierung, die auch London oder Paris aufweist. Bei der Feier in der Synagoge gibt es dazu interessante Fakten und aufrüttelnde Botschaften.

Beim Thema "Fair Trade" kann Binswangen mit Metropolen wie London, Paris oder Amsterdam mithalten. Diese Städte erhielten ebenso wie nun die rund 1400 Einwohner zählende Gemeinde das Fair-Trade-Zertifikat. Die entsprechende Urkunde wurde am Mittwochabend im feierlichen Rahmen in der Synagoge überreicht. Als Fair Trade wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem die Erzeuger für ihre Produkte einen Mindestpreis erhalten, der von einer Fair-Trade-Organisation bestimmt wird.

Dass es sich um eine besondere Auszeichnung handelte, wurde durch das stimmungsvolle Rahmenprogramm deutlich. Die Gäste lauschten zunächst den Querflötenklängen von Günter Storr und den Liedern des Kinderchors des Gesangsvereins Binswangen unter der Leitung von Melanie Spiegler. Sie alle wurden von der begeisterten Zuhörerschaft mit lang anhaltenden Applaus belohnt.