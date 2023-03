Binswanger Jugendliche wünschen sich einen Nachtbus zur Disco

Bei der Jungbürgerversammlung haben etwa 50 Jugendliche das Wort. Sie diskutieren mit Gemeinderäten und Bürgermeister Anton Winkler über ihre Vorschläge.

Mehr Busverbindungen wären gut. Bushaltestellen - mit der Möglichkeit, sich unterzustellen, wenn es regnet. Beim Gestalten würden die Jugendlichen auch mithelfen. Ein Nachtbus, der junge Binswanger und Binswangerinnen beispielsweise zum T-Club nach Lauingen und wieder nach Hause bringt, wäre eine prima Sache. Ebenso ein Kiosk am Weiher, ein Bekleidungsgeschäft, ein Metzger, Bäcker, ein Wirtshaus, ein Café oder eine Eisdiele. Der Bauhof soll gebaut werden, damit der Jugendverein "Stützpunkt" endlich seine Räume bekommt. Diese und unzählige Ideen mehr brachten rund 50 Mädchen und Jungs bei der ersten Jungbürgerversammlung in Binswangen aufs Tablett. Besser gesagt, sie haben sie auf die riesigen Papierblätter geschrieben, die am Donnerstag auf den Tischen im Schützenheim lagen.

Rund 160 Einladungen gingen an die jungen Ortsbewohner zwischen zwölf und 22 Jahren raus, erklärte Bürgermeister Anton Winkler bei der Begrüßung. "Heute könnt Ihr sagen, wo's brennt. Wir vom Gemeinderat nehmen euch sehr ernst", stellte der Rathauschef heraus, denn: "Ihr seid die Zukunft, ihr rückt nach. Deshalb ist es wichtig, dass ihr mitarbeitet. Auch bei den Vereinen." Winkler bedankte sich bei den Jugendreferenten der Gemeinde, Thomas Wippel und Karoline Sailer, für ihr Engagement. Außerdem begrüßte er Boris Schenk vom Kreisjugendring, Kreisjugendpflegerin Theresa Bieberle und Kilian Gumpp von der Katholischen Landjugendbewegung.

Jungbürgerversammlung Binswangen: 2023 An den Thementischen diskutierten die Jugendlichen über Mobilität, Veranstaltungen, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten, und was ihnen sonst noch wichtig ist. Foto: Brigitte Bunk

Nach ersten Infogesprächen und Planungstreffen, bei denen auch Mitglieder des Vereins "Stützpunkt" der Binswanger Jugendlichen dabei waren, erfolgten die Einladungen zur Jungbürgerversammlung. Boris Schenk erklärte: "Es gibt Themen, die sind euch wichtig, die wollen wir besprechen." Die Anregungen, die an diesem Abend gesammelt wurden, werden bei einem Bewertungstreffen von Jugendlichen zusammengefasst. Sie erstellen eine Prioritätenliste, um sie im Gemeinderat vorzustellen. Schenk konkretisierte: "Ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Fischernetz. Erst werden gute Ideen gesammelt, dann aussortiert. Am Ende werden die herausgefischt, die sinnvoll und gut sind." Dann geht es an die Umsetzung.

Da die Gruppe der Jugendlichen laut Prognose zwar zahlenmäßig in etwa gleich bleiben wird, wachse laut Schenk die Zahl der über 65-Jährigen. Da Politik in der Regel für die große Mehrheit gemacht werde, sei es gut, wenn der Gemeinderat bei regelmäßig wiederkehrenden Jungbürgerversammlungen höre, was den Jugendlichen wichtig ist, betonte Schenk.

Jedem Tisch wurde an dem Abend ein Thema zugewiesen, nach einer Viertelstunde wechselten die Jugendlichen an einen anderen Thementisch. Drei Runden gab es insgesamt. Jugendliche Moderatoren und Moderatorinnen brachten, wenn nötig, die Gespräche in Gang. Die anwesenden Gemeinderäte und Gemeinderätinnen und der Bürgermeister hörten direkt, was die jungen Leute bewegt. Welche Veranstaltungen sie sich wünschen oder was bei bestehenden aus ihrer Sicht besser gemacht werden könnte. Wie es um ihre Mobilität steht. Dabei ging es zum Beispiel um den öffentlichen Nahverkehr und ums Radfahren. Einkaufsmöglichkeiten war ebenso ein Punkt wie, was sie sich vom "Stützpunkt" erwarten oder welche Freizeitmöglichkeiten fehlen. Am Wunschtisch konnten sie Ideen anbringen, die in keine der anderen Kategorien passten. Johannes Rupprecht, Vorsitzender des "Stützpunkts" zeigte sich zufrieden angesichts der Möglichkeit, direkt mit den Entscheidern im Ort zu sprechen. "Wie bei einem Stammtisch, wo jeder salopp daherreden darf." Denn: "Die Jugendlichen trauen sich in diesem Rahmen etwas einzubringen, das würde sich bei einer Gemeinderatssitzung keiner trauen."

Als sie von Skitouren sprachen, Eintagesfahrten oder dem Bau eines Faschingswagens, meinte Schenk, dass dies auch von Vereinen umgesetzt werden könne; zum Beispiel vom "Stützpunkt". In der Vorschau auf das Bewertungstreffen meinte der Geschäftsführer des Kreisjugendrings: "Jeder der teilnehmen will, kann kommen und sich weiter beteiligen." Bürgermeister Winkler stimmte zu: "Macht mit, das kommt euch zugute."