Binswangen

vor 49 Min.

Konzert in Binswangen: Lieder aus Europa als Hoch auf den Chorgesang

Unter der Leitung von Stefan Christ begeisterte der “Liederkranz” Wertingen in der Synagoge in Binswangen.

Plus Der „Liederkranz“ aus Wertingen bereitet beim Sommerkonzert dem Publikum viel Spaß. Klangkörper glänzt mit Chorleiter Stefan Christ in der Synagoge.

Von Margot Sylvia Ruf

Diese musikalische Europareise konnte so richtig begeistern. Auf den Weg gemacht hatte sich der gemischte Chor „Liederkranz“ aus Wertingen in der Alten Synagoge in Binswangen. Wer sich an diesem warmen Samstagabend dort als Gast einfand, erlebte ein heiteres Chorereignis mit Wohlfühlcharakter in historischem Ambiente. Der Leiter des Klangkörpers, Stefan Christ, dirigiert seine Sänger und Sängerinnen mit leichter Hand, leidenschaftlich bis zum schweißtreibenden Körpereinsatz und voller Esprit.

Der Liederkranz zählt zu den ältesten Chören im Kreis Dillingen

Es war eine große Bandbreite mit unterschiedlichen Liedern aus einer Vielzahl von Ländern, auf die der „Liederkranz“ Wertingen sein Augenmerk richtete. Der Chor existiert als musikalische Einrichtung seit 1880, wo er als reines Männerensemble ins Leben gerufen wurde. 1952 wurde dann ein gemischter Klangkörper daraus. Er zählt heute zu den ältesten Chören im Landkreis Dillingen und genießt einen guten Ruf auch für die Einsatzfreude seiner Akteure, die in der Mehrzahl nicht gerade mehr dem Teenageralter zuzuordnen sind. Doch der „Liederkranz“ ist wie guter alter Wein, wenn man sich dieses Komplimentes bedienen will. Auch jüngere Leute finden den Weg dorthin. Man hätte aber gerne mehr davon, meint denn der engagierte Vorsitzende Franz Miller, der für das Anliegen des Chores am Konzertabend leidenschaftlich wirbt.

