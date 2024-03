Buttenwiesen

vor 50 Min.

Angeblicher Arzt ruft an und will Seniorin in Buttenwiesen prellen

Eine 84-jährige Buttenwiesenerin (Symbolbild) hat am Freitag einen Anruf von einem angeblichen Arzt erhalten. Ihre Tochter, so hieß es, brauche ein teures Medikament aus den USA. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)