Buttenwiesens Lernort zum jüdischen Leben soll landesweit strahlen

Bürgermeister Kaltner und der Abgeordnete Mehring bahnen eine Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung an.

Der

Lernort

zum jüdischen Leben in

Buttenwiesen

stand im Zentrum eines

Spitzengesprächs

im

Bayerischen Landtag

. Dazu hatte Landtagsabgeordneter

Fabian Mehring

den Direktor der

Landeszentrale für politische Bildung

in

Bayern

,

Rupert Grübl

, sowie dessen Stellvertreterin

Monika Franz

eingeladen, die sich als leitende Regierungsdirektorin um die neue Außenstelle der Landeszentrale in

Augsburg

kümmert, für die

Mehring

sich laut Pressemitteilung starkgemacht hatte. Aus

Buttenwiesen

nahmen Bürgermeister

Hans Kaltner

,

Bernhard Hof

als zuständiger Beauftragter der Kommune sowie

Christoph Komposch

teil, der sich um die

Digitalisierung

des Bildungsangebotes im

Lernort

kümmert.

Lernort zum jüdischen Leben in Buttenwiesen erhält weitere 75.000 Euro aus München

Anlass der Zusammenkunft war eine erfolgreiche parlamentarische Initiative des Abgeordneten Mehring, der damit zum zweiten Mal Fördermittel des Freistaats in das besondere Bildungszentrum im Zusamtal bringt. Bereits 2022 profitierte der zwischenzeitlich vom Wissenschaftsministerium ausgezeichnete Lernort von einer durch Mehring initiierten sechsstelligen Förderung, mit der unter anderem ein viel beachteter Film über das einzigartige Ensemble aus Mikwe, Synagoge und jüdischem Friedhof produziert wurde, der viele Menschen aus der Region in die Kinos lockte. Wie Mehring berichtet, fließen nun weitere 75.000 Euro von der Isar an die Zusam. „Mit diesen Mitteln wollen wir unter anderem das Bildungsangebot im Lernort digitalisieren und damit für ein breites Publikum zugänglich machen“, erläutert der Abgeordnete. Mehring sieht darin den nächsten Schritt, um dem Leuchtturmprojekt in Buttenwiesen zu überregionaler Strahlkraft zu verhelfen.

„Weil wir unweigerlich auf Zeiten ohne Zeitzeugen zulaufen, gewinnt eine erlebbare Erinnerungskultur immer mehr Bedeutung. Dabei macht es einen himmelweiten Unterschied, ob junge Menschen die Dinge nur im Schulbuch lesen oder vor Ort persönlich erfahren können“, findet Mehring. Am Konzept in Buttenwiesen gefällt ihm besonders, „dass der Fokus dabei nicht alleine auf den Schrecken des Holocaust liegt, sondern eindrucksvoll klar wird, wie selbstverständlich jüdisches Leben im Herzen eines schwäbischen Dorfes über Jahrhunderte gewesen ist“.

Bayerische Landeszentrale für politische Bildung soll zum Partner werden

Um das pädagogische Konzept des Lernortes überregional zum Tragen zu bringen, setzt Mehring auf Kooperationen mit Partnern aus dem Bildungssektor, etwa durch die Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung (ALP). Weiterer Partner im Netzwerk soll nun auch die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung (BLZ) werden.

Auf Mehrings Einladung wurde beim Austausch mit deren Spitzenvertreter in München eine Kooperation im Bereich von landesweiten Veranstaltungen und digitalen Bildungsangeboten ins Auge gefasst. Wie Mehring berichtet, zeigte sich BLZ-Direktor Grübl im Zuge dessen angetan vom besonderen Engagement in Buttenwiesen. Bis Frühsommer soll eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Lernort und Landeszentrale vorbereitet werden, sodass vor Ort eine offizielle Kooperation besiegelt werden kann. „Unser Lernort gewinnt damit landesweite Bedeutung und die Landeszentrale wirkt aus ihrer Augsburger Außenstelle tief in die Region hinein“, freut sich Mehring über die gemeinsamen Pläne. (AZ)