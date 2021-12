In Buttenwiesen entsteht ein Generationenpark

Plus Beim Seniorenwohnheim sollen Bewegungsgeräte aufgestellt werden., alle sollen sich dort wohlfühlen. Auch das Trinkwasser ist wieder Thema.

Schon viele Jahre plant die Gemeinde Buttenwiesen, seniorengerechtes Wohnen oder ein Seniorenwohnheim auf dem ehemaligen Bahngelände zu verwirklichen. Nun teilte Bürgermeister Hans Kaltner dem Gemeinderat mit: „Einerseits ist geplant, im nördlichen Bereich von der Firma BeneVit ein Seniorenwohnheim errichten zu lassen. Im weiteren südlichen Bereich soll die Möglichkeit von weiteren kleineren Wohnungen geschaffen werden.“ Außerdem erläutert der Bürgermeister, dass über die gesamte Länge ein „Generationenpark mit Bewegungsgeräten“ aufgebaut werden soll.