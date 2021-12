Grauer Schleim und Gestank am Aufbach in Roggden

Plus In dem Roggdener Gewässer hat sich ein Pilz gebildet. Die Behörden sind alarmiert und untersuchen eine Biogasanlage.

Im Wertinger Ortsteil Roggden plätschert der Aufbach gemütlich vor sich hin und trägt erheblich zum dörflichen Idyll bei. Erst kürzlich wurde zudem die größte Brücke über den Bach von der Stadt für viel Geld saniert. Doch mit dem stimmigen Dorfidyll ist es seit kurzem vorbei, Passanten bietet sich ein unschönes Bild für die Sinne. Im Bereich der Brücke hat sich ein Teppich aus grauem, widerlich aussehenden Schleim gebildet, der furchtbar stinkt. Zudem wuchert großflächig dickes Gras im Bachbett.