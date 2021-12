Buttenwiesen

17:00 Uhr

Es gibt keine Infoveranstaltung zur Straße durch das Donauried

Plus Die Gemüter in Buttenwiesen sind erhitzt, es besteht Gesprächsbedarf – Bürgermeister Hans Kaltner hält manches gar für „verletzend“.

Von Brigitte Bunk

Eigentlich hätte am morgigen Donnerstag, 16. Dezember, die Informationsveranstaltung in Buttenwiesen stattfinden sollen. Dabei hätte die Gemeinde über sämtliche Details zur Gemeindeverbindungsstraße Donaumünster-Pfaffenhofen informieren und Fragen beantworten wollen. Doch bei der Ratssitzung am Montag im Zehentstadel Pfaffenhofen teilte Bürgermeister Hans Kaltner mit: „Die Informationsveranstaltung können wir coronabedingt nicht durchführen.“ Auch nicht zu einem anderen Zeitpunkt vor dem Bürgerentscheid am 23. Januar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

