In Buttenwiesen wird seit 1956 Ton abgebaut

Plus In Buttenwiesen wird seit fast sieben Jahrzehnten Ton für Dachziegel abgebaut. Im renaturierten Teil des riesigen Areals sind künftig Tiere und Menschen willkommen.

Die Fläche wirkt groß, riesig. Wer zwischen Buttenwiesen und der außerhalb gelegenen Riedblickhalle einige Schritte bergauf läuft, stößt auf Absperrungen und einen Blick, der das Ausmaß der Grube erahnen lässt. Ton wird hier abgebaut, und das seit fast 70 Jahren. Aus ihm entstehen die mittlerweile legendären Tondachziegel der Firma Creaton. Nicht nur die Firma startete einst unter einem anderen Namen. Auch die Landschaft hier sah einst ganz anders aus. "Früher war in unserer Region ein Meer", erklärt Hartmut Brem auf Anfrage unserer Zeitung und versetzt einen mit weiteren Zahlen und Fakten in Staunen.

Los ging der Tonabbau in Buttenwiesen um das Jahr 1956, damals noch von den beiden Gründungsfirmen Berchtold (Wertingen) und Ott (Autenried). Diese fusionierten 1992 zu Creaton. Seit zwei Jahren gehört die Firma Creaton nun zum französischen Unternehmen Terreal. Auf den Tonabbau in Buttenwiesen hat das laut Brem keinen Einfluss.