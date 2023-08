Dillingen/Wertingen

18:00 Uhr

Kurzarbeit und weniger Nachfrage: Flaute ist bei Creaton und BSH spürbar

Die Nachfrage nach Tondachziegeln der Firma Creaton (hier das Werk in Wertingen) ist derzeit gering.

Plus Die Nachfrage nach Produkten des Geschirrspüler-Herstellers BSH Hausgeräte in Dillingen und des Dachziegel-Produzenten Creaton in Wertingen ist derzeit niedriger.

Bei Creaton ist derzeit wenig los. Die Produktion in Wertingen und Roggden steht weitgehend still, und auch im kaufmännischen Bereich bleiben die Mitarbeitenden großteils zu Hause. Das Unternehmen hat Kurzarbeit angemeldet, sagt Pressesprecherin Ann-Katrin Rieser gegenüber unserer Redaktion. Seit Juli geht diese schon, wann sie enden wird, ist derzeit noch unklar.

Der Grund für die jetzt eingetretene Flaute liegt einige Zeit zurück. In der Hochphase des Materialmangels für die Bauindustrie, der durch globale Turbulenzen infolge der Corona-Pandemie entstanden war, explodierte die Nachfrage nach Ziegeln aller Art. Laut Rieser liefen die Werke in Roggden und Wertingen im Jahr 2022 quasi rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb, um die unersättliche Nachfrage der Bauindustrie bedienen zu können. Viele Händler hätten sich die Lager bis zum allerletzten Quadratmeter vollgemacht, um weiter lieferfähig zu bleiben. Außerdem wurden allerorts Preissteigerungen vermutet.

