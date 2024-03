Dillingen

Jobbörse für Geflüchtete findet erstmals in Dillingen statt

Plus Arbeitsagentur, Jobcenter und Landrat wollen Geflüchtete im Landkreis Dillingen mit Arbeitgebern zusammenbringen. Geht der Plan auf?

Von Dominik Bunk

Im Dillinger Stadtsaal sieht es am Dienstagvormittag aus wie auf einer kleinen Ausgabe der Berufsinformationsmesse Fit for Job. Arbeitgeber haben ihre Stände aufgebaut und wollen mit den Gästen ins Gespräch kommen. Die sind allerdings keine Jugendlichen, sondern Geflüchtete, die auf der Suche nach Arbeit sind. Denn die Zahl der Schutzsuchenden im Landkreis Dillingen ist mit dem Ukraine-Krieg in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Gleichzeitig leiden viele Unternehmen unter dem Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Eine Win-win-Situation?

"Die Sprache ist ein wesentliches Thema", sagt der Leiter der Agentur für Arbeit Donauwörth Richard Paul über die Hemmnisse, die es oft noch gibt, wenn Geflüchtete in Arbeit vermittelt werden sollen. Ausbildungen oder Fähigkeiten aus dem Heimatland würden in Deutschland oft nicht anerkannt. Viele Betriebe suchten auch nach Beschäftigten auf geringeren Qualifikationsstufen. "Kleine und lokale Messen sind hier der Erfolgsfaktor", sagt Paul. "Wir haben mit der Veranstaltung ein unkompliziertes Angebot geschaffen, damit Firmen einfacher mit Arbeitssuchenden ins Gespräch kommen können", sagt er.

