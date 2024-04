Ein Blitzstart leitet Wertingens Niederlage ein

Fußball-Bezirksliga Nord: Schon nach 40 Sekunden führt Gastgeber Wörnitzstein im Topspiel.

Bezirksliga-Erster TSV Wertingen verpasste es am Freitagabend beim SV Wörnitzstein-Berg, Platz zwei in der Tabelle rechnerisch abzusichern. Der effizientere Tabellendritte siegte 2:0. Ein früher Rückstand ist, was jedes Team vermeiden will, dennoch stand es bereits nach nicht mal 40 Sekunden 1:0 für die Hausherren, die in der Folge auf Konter setzten.

Bschor erwischt Wertingen kalt

Kurz nach Anpfiff leitete Wertingens Christoph Müller den Ball unglücklich zu Maximilian Bschor. Dieser traf zwar nicht richtig, dennoch ging das Spielgerät per Bogenlampe über TSV-Keeper Scherl hinweg ins Tor. Wertingen zeigte eine gute Reaktion und hatte große Chancen zum schnellen Ausgleich durch Torjäger David Spizert (3./14.) und Marcel Mayr (9.). Die Zuschauer hatten das Gefühl, dass die knappe Heimführung nicht lange hält. Unerwartet und relativ einfach war die Großchance aufs 2:0: Erneut war Torschütze Bschor durch, doch sein Flachschuss gegen den weit herausgerückten Keeper Sandro Scherl blieb erfolglos.

Ein Traumtor von Michael Knötzinger bedeutete dann doch das 2:0. Zunächst wehrte Scherl noch eine Direktabnahme von Bschor ab, der Ball sprang weit aus dem Strafraum heraus. Da kam Knötzinger angerauscht, nahm das Leder direkt und setzte es in den linken Winkel. Einige Fernschussversuche der Gäste im ersten Durchgang blieben erfolglos.

Zwei Zeitstrafen für Wertinger

Nach der Pause hatte der TSV schnell eine gute Chance auf den ersten eigenen Treffer. Max Knöpfle setzte eine Hereingabe von Andreas Kotter jedoch knapp über das Tor. Auf der Gegenseite scheiterte Blerand Kurtishaj nach einer guten Stunde an Scherl. Wörnitzstein zog sich nun immer weiter zurück. Die letzte gute Wertinger Chance auf den Anschluss hatte wieder Spizert (76.) nach einem langen Ball von Kotter. In der Schlussphase biss sich der Spitzenreiter die Zähne an Wörnitzsteins Defensive aus. In der Nachspielzeit erhielten die eingewechselten TSVler Dominik Wörle und Nick Mayerföls Zeitstrafen. Dies spielte aber keine Rolle mehr.

TSV Wertingen: Scherl; Schiermoch (83. Wörle), Fischer, Heiß, Knöpfle (57. Gebauer), Beham, Müller (66. Rasic), Prestel (57. Gerold), Kotter, Mayr (88. Mayerföls), Spizert Tore: 1:0 Maximillian Bschor (1.), 2:0 Michael Knötzinger (31.) Zeitstrafen: Dominik Wörle, Nick Mayerföls (90.+4/90.+5; beide TSVW) Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld)Zuschauer: 350

