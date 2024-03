Autofahrer verliert bei Zusamaltheim das Bewusstsein

Ein Mann ist in Zusamaltheim unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verliert. Es kommt zum Unfall. Auch bei Wertingen und in Lauingen kracht es an diesem Tag.

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Freitag in der Zusamaltheimer Ludwig-von-Wirkau-Straße unterwegs. Wegen gesundheitlicher Probleme verlor er wohl kurzzeitig das Bewusstsein, heißt es im Polizeibericht. Er kollidierte anschließend mit einer Grundstücksumzäunung und fuhr einen Lichtmast um. Es entstand Sachschaden von gesamt rund 14.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Blechschaden nach Fehler beim Abbiegen auf Staatsstraße bei Wertingen

Ein Abbiegevorgang sorgte am Freitag, gegen Mittag auf der Staatsstraße 2027 für einen Blechschaden. Eine 39-jährige Autofahrerin befuhr die Staatsstraße von Wertingen in Richtung Frauenstetten und wollte nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen. Ein 72-jähriger Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, nahm dies anscheinend anders wahr und wollte den abbiegenden Pkw überholen, als dieser im Begriff war abzubiegen. Er schaffte es dennoch, dem Pkw auszuweichen, touchierte allerdings in dem Zuge ein Verkehrszeichen und verursachte somit einen Sachschaden an seinem Fahrzeug in Höhe von rund 1500 Euro. Das Verkehrszeichen der andere Wagen blieben unbeschädigt.

Lauingen: Ausgeparkt und in fremdes Auto gefahren

Ein weiterer Unfall, der glimpflich endete, hat sich am Freitag gegen 16 Uhr in Lauingen ereignet. Ein 49-jähriger Lauinger bog von der Riedhauser Straße rechts in die Hanns-Martin-Schleyer ein. Hierbei kollidierte er jedoch mit einem ihm entgegenkommenden Laster, der von einem 68-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Gesamthöhe von rund 3000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ebenfalls in Lauingen, allerdings bereits gegen 11.45 Uhr, war es zu einem weiteren Vorfall gekommen. Beim Ausparken aus einer Parklücke am Oberanger verursachte laut Polizeiinformationen eine 56-jährige Autofahrerin einen Sachschaden an ihrem und dem Pkw einer 55-Jährigen. Sie übersah, dass diese während des Ausparkvorganges hinter ihr vorbeifuhr und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an beiden Wägen in Höhe von gesamt etwa 5000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch