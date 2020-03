04.03.2020

Abstiegskampf bleibt spannend

Nach Sieg im Ortsderby gegen Wortelstetten kann Buttenwiesen hoffen

Im vorentscheidenden Duell um den Klassenerhalt in der Gauoberliga konnten die Schützen von „Grüner Baum“ Buttenwiesen einen wichtigen Heimsieg gegen den Ortsrivalen „Falkenhorst“ Wortelstetten feiern und beim 995:979-Ringe-Erfolg ihre ersten Punkte im Gaurundenwettkampf einfahren. Die Mannschaften an der Tabellenspitze der höchsten Liga waren zuletzt nicht im Einsatz, dafür aber der verlustpunktfreie Spitzenreiter der Gauliga, „ Tirol“ Hettlingen. Das Team aus dem oberen Zusamtal setzte sich mit zwölf Ringen Vorsprung bei „Tell“ Lauterbach durch und ist dem sofortigen Wiederaufstieg erneut einen Schritt näher gekommen.

Die besten Einzelschützen in der vergangenen Woche waren Buttenwiesens Bernd Matthiesen und Hettlingens Michael Sinning mit je 147 Ringen. Schon an dritter Stelle folgt mit Marianne Herbeck von „Tell“ Westendorf eine Frau. Ebenso wie Patrick Koller (Wortelstetten) und Martin Sinning (Hettlingen) traf sie 144 Ringe. Beste Schützin im Damenrundenwettkampf war Elisabeth Fischer von „König Ludwig“ Hirschbach-Possenried mit starken 190 Ringen. (her)

Rundenwettkampf allgemein

Grüner Baum Buttenwiesen – Falkenhorst Wortelstetten 995:979

Buttenwiesen: Bernd Matthiesen 147 Ringe, Simon Walz 143, Michael Malte 142, Hubert Wöger 141, Alexander Müller 141, Markus Rager 141, Franz Wöger 140. - Wortelstetten: Patrick Koller 144 Ringe, Stefanie Mayr 141, Anina Steinbach 141, Sebastian Wörndl 140, Florian Koller 138, Andreas Kotter 138, Oliver Koller 137.

Tell Lauterbach – Tirol Hettlingen 970:982

Lauterbach: Fabian Keis 143 Ringe, Johannes Seefried 142, Gaudentius Rathgeber 140, Jasmina Rigel 139, Lisa Schnell 139, Erich Pest 134, Armin Schnell 133. - Hettlingen: Michael Sinning 147 Ringe, Martin Sinning 144, Thomas Mayrböck 144, Stefan Mayrböck 140, Albert Gaugler 138, Martin Mayrböck 136, Jürgen Dietmayr 133.

Tell Westendorf – König Ludwig Hirschbach-Possenried 962:964

Westendorf: Marianne Herbeck 144 Ringe, Bernhard Leichtle 142, Stefan Wech 139, Monika Klügl 136, Erwin Heimbach 136, Natalie Hauke 133, Josef Kastner 132. - Hirschbach-Possenried: Christian Leix 143 Ringe, Elisabeth Fischer 142, Stefan Sauler 138, Peter Streif 136, Laura Vogler 135, Karl Kehl 135, Josef Fischer 135.

Ritterburg Bocksberg – Waldeslust Oberthürheim 943:946

Bocksberg: Marion Häußler 138 Ringe, Margit Behringer 138, Sabine Gieß 136, Josef Langenmair 135, Rita Heiß 133, Franz-Xaver Häußler 133, Kathrin Kitzinger 130. - Waldeslust Oberthürheim: Brigitte Lappler 139 Ringe, Karlheinz Leix 138, Daniel Lappler 136, Tobias Wagner 135, Thomas Peikert 135, Georg Fink-Mayr 132, Andreas Wille 131.

Wörleschwang – Biberbach 946:929

Wörleschwang: Albert Treu 140 Ringe, Bettina Schneider 140, Thomas Hartmann 137, Markus Hegele 137, Lisa Hörmann 134, Max Diesenbacher 131, Florian Rode 127. - Biberbach: Thomas Schilberz 145 Ringe, Corinna Kraus 139, Leonhard Hampp 135, Ronny Leubner 131, Gerhardt Waldmann 128, Georg Meierfels 127, Natalie Peukert 124.

Bavaria Baiershofen – Ganghofer Hegnenbach 874:868

Baiershofen: Katrin Briemle 136 Ringe, Christina Lechner 126, Sebastian Bunk 124, Nikolaus Schulz 123, Daniel Bickel 123, Ulrich Schmid 121, Jochen Stefuryn 121. - Hegnenbach: Kathrin Erdhofer 134 Ringe, Mario Reinelt 130, Sarah Birzele 123, Jürgen Milde 122, Gerhard Wagner 122, Rainer Dieminger 119, Ulrike Milde 118.

Damenrundenwettkampf

Hubertus Pfaffenhofen – Markt 528:546

Pfaffenhofen: Gerlinde Stöckinger 181 Ringe, Stefanie Stöckinger 177, Anna-Lena Schlicker 170. - Markt: Petra Glink 186 Ringe, Andrea Demharter 185, Gabi Dumler 175.

Ritterburg Bocksberg – König Ludwig Hirschbach-Possenried 553:546

Bocksberg: Sabine Gieß 188 Ringe, Marion Häußler 186, Anita Barth 179. - Hirschbach-Possenried: Elisabeth Fischer 190 Ringe, Pauline Vogler 181, Laura Vogler 175.

Tell Roggden – Sontheim 541:535

Roggden: Sonja Mengele 185 Ringe, Sandra Nitschke 180, Bettina Kaim 176. - Sontheim: Alina Balletshofer 185 Ringe, Angelina Langenmaier 182, Emily Langenmaier 168.

