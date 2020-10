24.10.2020

Bubesheim will nicht

Spielabsagen wegen Corona

Doch nicht spielen wird der BC Adelzhausen, der eigentlich den SC Bubesheim am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Nord zu Gast gehabt hätte. „Wir hätten sehr gerne gespielt, aber der Gegner macht von der neuen Regelung Gebrauch und tritt nicht an“, so Abteilungsleiter Jürgen Dumbs am Freitagmittag.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat aufgrund der steigenden Corona-Zahlen die zusätzliche Möglichkeit kostenloser Spielverlegungen geschaffen. Von dieser können Vereine Gebrauch machen, die in einer Region mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert ab 50 beheimatet sind oder nicht zu Partien in solche Gebiete reisen wollen. Eine Zustimmung des gegnerischen Vereins ist dabei laut Verband nicht erforderlich.

In der Kreisliga Ost wurden wegen Verdachtsfälle die Spiele BC Aichach – TSV Burgheim sowie TSV Pöttmes – SCFeldheim abgesagt. (WZ)

