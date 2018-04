Der Puls beruhigt sich schnell

vor 45 Min.

FC Gundelfingen gewinnt Nachholspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren mit 3:1, doch der Trainer regt sich auf

Von Walter Brugger

Alles war dann doch nicht eitel Sonnenschein. Trotz des 3:1 (1:0)-Sieges im Nachholspiel am Mittwochabend gegen die SpVgg Kaufbeuren schimpfte Karlheinz Schabel nach dem Schlusspfiff. „Da kriege ich so einen Hals“, sagte der Trainer des FC Gundelfingen – und meinte damit das Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:1. Doch kurz darauf hatte sich Schabels Puls dann doch wieder beruhigt und er freute sich über einen weiteren großen Schritt seiner Grün-Weißen Richtung Klassenerhalt.

Wie schon beim 2:0 gegen den SC Oberweikertshofen legten die Gundelfinger erst einmal großen Wert auf eine stabile Defensive. „Kompakt“ war das Kommando, das Schabel immer wieder schrie. Trotzdem kam der FCG zu seinen Torchancen und nutzte eine durch Tarik Öz nach einer Viertelstunde. Es war das Premierentor des 20-Jährigen in der Landesliga, doch kurz darauf musste er vom Feld. „Ich hatte wieder Probleme. Schade, denn sonst hätte ich noch ein zweites Tor gemacht“, meinte der gerade von einer Muskelverletzung genesene Offensivspieler. So aber rückte Stürmer Johannes Hauf in die Rolle des Doppeltorschützen.

Unmittelbar nach der Pause hatte sich Elias Weichler am Flügel durchgesetzt und Hauf das 2:0 serviert, wenige Sekunden nach dem Kaufbeurer Anschlusstreffer durch deren Kapitän Benjamin Kleiner schickte wieder Weichler steil – und Hauf vollstreckte vor Keeper Daniel Baltzer zum 3:1 (77.).

FC Gundelfingen: Behrens – Grötzinger, Schnelle, Reutter, Weichler – Braun (69. Winkler), Kühn – Öz (27. Yasar), Schwer, Müller – Hauf

SpVgg Kaufbeuren: Baltzer – Stahl (57. Nieberle), Kleiner, Ried, Bachmann (80. Mahde Majid) – Greif, Eckers, Süli, Conrad (69. Pohl) – Meisel, Imamogullari

Schiedsrichter: Beretic (TSV Friedberg) Tore: 1:0 Öz (15.), 2:0 Hauf (49.), 2:1 Kleiner (76.), 3:1 Hauf (77.) Gelbe Karten: Schnelle, Scheu / Stahl, Greif, Nieberle Zuschauer: 150

