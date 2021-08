TSV Meitingen erobert Platz eins mit Kantersieg

Starker Auftritt beim 6:1-Erfolg in Pöttmes

Am Ende war der Kantersieg des TSV Meitingen beim Aufsteiger TSV Pöttmes wenig überraschend. Im Gegensatz zum Auftaktspiel gegen den TSV Ziemetshausen (3:2) bewahrte die Mannschaft um Trainer Pavlos Mavros nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer diesmal Ruhe und zeigte, welche Offensivkraft in ihr steckt.

Die neue Offensivpower machte sich gleich bemerkbar. Heider schickte Michael Meir, der nur noch auf Matthias Schuster am Elfmeterpunkt ablegen musste. Mit dem Außenrist netzte Schuster zur 1:0-Führung sehenswert ein (5.). Mit einem ähnlich einfachen Spielzug ließ sich der Gastgeber auch in der 20. Minute überspielen. Nemanja Ranitovic bediente Denis Buja, der nur noch den Kopf zum 2:0 hinzuhalten brauchte (19.). Ein wenig unglücklich sahen auch die Lechtaler beim 1:2-Anschlusstreffer aus. Gheorghe Geanta steckte auf Alexander Storzer durch, der als Abwehrspieler aus einem sehr spitzen Winkel Meitingen-Schlussmann Baric überraschend alt aussehen ließ (30.).

Wieder waren keine fünf Minuten gespielt, da legte der für den angeschlagenen Schuster eingewechselte Lukas Erhard auf Buja in die Mitte, der wie schon beim 2:0 unbedrängt nur noch einzuschieben brauchte (50.). Ähnliches Bild vier Minuten später: Diesmal durfte Meir marschieren. Er fand Xhevalin Berisha, der im Nachschuss auf 4:1 erhöhte (54.). Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Mateo Duvnjak. Wieder lief Erhard über Linksaußen in Richtung Grundlinie und hatte den Ball nur in die Mitte legen zu müssen. Duvnjak zeigte abschließend sein ganzes Können und wuchtete das Spielgerät in einem feinen Strahl unhaltbar aus 18 Metern ins lange Eck (70.). Eins musste man dem Aufsteiger aus Pöttmes jedoch lassen. Auch nach dem 1:5 hörte die Mannschaft um Trainer Johannes Putz nicht auf, Fußball zu spielen. Noah Baum steckte auf Mathias Heckel durch, der am stark parierenden Baric scheiterte. Meitingen machte am Ende das halbe Dutzend doch noch voll. Buja steckte auf Deppner durch, der Pöttmes-Schlussmann Berger verlud (79.).

TSV Meitingen Baric, Fichtner, Berisha, Schuster (33. Erhard), Ranitovic (79. Hummel), Heider (75. Riemensperger), Duvnjak (77. Pham), Meir, Buja (79. Fritsch), Deppner, Gärtner.

Tore 0:1 Schuster (5.), 0:2 Buja (19.), 1:2 Storzer (30.), 1:3 Buja (50.), 1:4 Berisha (54.), 1:5 Duvnjak (70.), 1:6 Deppner (79.). – Schiedsrichter: Eichholz – Zuschauer: 200