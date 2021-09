Ergebnis nicht gerecht

FC Emersacker bei Heimniederlage lange Zeit das bessere Team

Eine bittere Heimniederlage kassierte der FC Emersacker beim 2:3 gegen die SpVgg Lagerlechfeld in der Fußball-Kreisliga Augsburg.

(1:1). Das Spiel der beiden Tabellennachbarn begann mit einem dominanten Aufsteiger aus Emersacker. In der 23. Minute ging der FCE somit folgerichtig mit 1:0 in Führung. Nach einem Distanzschuss konnte der Gästekeeper den Ball nur in Richtung des Elfmeterpunktes parieren, sodass Peter Schussmann nur noch einschieben musste. Lagerlechfeld kam nur durch Fehler des FCE in Angriffsposition und erzielte nach einem Konter durch Daniel Raffler den Ausgleich (37.). Während die zweite Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten begann, war es wiederum der FCE, der in Führung gehen konnte. Der starke Peter Schussmann steckte auf Florian Kempter durch, der nach 66 Minuten mit seinem ersten Ballkontakt eiskalt verwandelte. Nun schien Emersacker das Spiel im Griff zu haben. Doch plötzlich tauchte Nikolai Kosak vor dem Tor auf und konnte zum 2:2 ausgleichen (76.). Dadurch nicht verunsichert, hatte das Heimteam kurz darauf noch eine Doppelchance, fing sich jedoch wenige Minuten später das 2:3 (Nicolai Kosak/ 83.) ein. Dieses Ergebnis Tor war ebenso unverdient wie der glückliche Sieg für den Gast aus Lagerlechfeld. – Zuschauer: 99. (mzl)