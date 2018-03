13.03.2018

Starkes Heimspiel Lokalsport

Langweids Frauen beim 6:1 souverän

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid ließen im Heimspiel beim 6:1-Sieg gegen den oberbayerischen Nachbarn und Tabellenvierten TSV Schwabhausen II von Beginn an keine Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen. Die glatten Siege beider TTCL-Doppel Schneider/Krazelova und Dziadkowiec/Alzinger stellten die Weichen zum schnellen Sieg. Katharina Schneider ließ ein 3:0 zum 3:0-Zwischenstand folgen. Gleichzeitig musste Martyna Dziadkowiec mit einer 2:3-Niederlage die Spielstärke der gegnerischen Spitzenspielerin Eva Maria Maier, die zu den besten Spielerinnen in Bayern gehört, anerkennen.

Nach der Pause hatte Maria Krazelova im Spiel gegen die Nummer vier der Gäste Luisa Bruch die Zügel manchmal locker, aber sicher in der Hand. Für die beruflich verhinderte Martina Erhardsberger, die derzeit in Brasilien tätig ist, gab Spielertrainerin Katharina Schneider der jungen Sarah Alzinger, die der Rangliste nach Spielerin des dritten TTCL-Teams (Bayernliga) ist, aber überwiegend in der Zweiten (Regionalliga) spielt, eine Chance. Sarah Alzinger nutzte diese und erfreute neben der Leistung beim Sieg im Doppel auch durch Leistung und Erfolg im Einzel. Beim abschließenden 3:0-Sieg gegen Eva Maria Maier bestätigte Katharina Schneider, dass sie in Bayern immer noch zur absoluten Elite und in der 3. Bundesliga zur Spitze gehört. (jug)

TTC Langweid – TSV Schwabhausen II 6:1. Schneider/Krazelova - Maier/Luisa Bruch 7:11, 11:3, 14:12, 11:3, Dziadkowiec/Alzinger - Diecke/Emma Bruch 11:5, 11:6, 11:9, Dziadkowiec - Maier 8:11, 11:6, 5:11, 11:9, 6:11, Krazelova Luisa Bruch 11:7, 9:11, 11:6, 11:5, Alzinger - Emma Bruch 11:5, 10:12, 11:8, 12:10, Schneider - Maier 11:8, 11:9, 11:9.

