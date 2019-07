vor 37 Min.

Trotz Heimvorteil chancenlos

TSV Dinkelscherben gewinnt erneut den Zusampokal

Der Wettergott, der Gastgeber FC Pfaffenhofen-Untere Zusam und auch die beteiligten Mannschaften haben alles dafür getan, dass der Endspielsamstag um den Zusampokal für die Fußball-AH-Mannschaften ein rundum schönes Ereignis geworden ist. Eine große Anzahl von Zuschauern wollte sehen, ob die „Alten Herren“ des Teams „Unteres Zusamtal“ mit Heimvorteil Sieger werden können. Doch im Finale ließ der Titelverteidiger TSV Dinkelscherben nichts anbrennen und gewann mit 4:1.

(1:0). Hatte der TSV Welden in der zehnten Minute noch einen strammen Torschuss zu verzeichnen, den der Wertinger Schlussmann Schmid super hielt, so war es in der 15. Minute Ulrich Reitenberger, der das 1:0 für Wertingen erzielte. Bis zur Pause sah man ein offenes Spiel, bei dem der TSV Wertingen etwas mehr Ballbesitz hatte. Nach dem Seitenwechsel vergingen fünf Minuten, dann erhöhte Moritz Hempel per Kopf zum 2:0. In der 75. Minute hatte der TSV Welden nochmals eine Doppelchance, die nicht zum Erfolg führte. Danach machte Wertingen zusätzlich Druck. In der 82. Minute scheiterte Eckstein allein vor dem Torwart. Aber in der 85. Minute erhöhte Moritz Hempel auf 3:0. Dann ging es Schlag auf Schlag. In der 87. Minute hatte Welden einen Pfostenschuss. In der 88. Minute erhöhte Racz Csaba auf 4:0, und in der 90. war es Eckstein, der den 5:0-Endstand herstellte.

(1:0). Die ersten Minuten bestimmte der Gastgeber. In der dritten Minute parierte Dinkelscherbens Torwart Lehnert einen Freistoß von Gerhard Knötzinger. In der vierten Minute erzielte Thorsten Enkelmann ein nach überwiegender Meinung reguläres Tor. Nur der Schiedsrichter sah das anders. So blieb es beim 0:0, und der TSV Dinkelscherben fand immer besser ins Spiel. In der 21. Minute konnte Thorsten Enkelmann nochmals einen Torabschluss verzeichnen, dann war es aber Alexander Guggemoos, der mit einem unglaublich beeindruckenden Kopfball das 0:1 erzielte (38.). Nach dem Seitenwechsel wurde Dinkelscherben noch stärker. In der 47. Minute konnte der superschnelle Dominik Deininger nur stark elfmeterverdächtig gebremst werden. Der Pfiff blieb aus. Aber schon eine Minute später erzielte Matthias Maier das 0:2. In der Folge konnte Torwart Vinco Cosic einige Male in großer Not vor den heranstürmenden Dinkelscherbenern retten. In der 70. Minute war es dann Franz Kania, der mit dem Tor zum 0:3 alle Träume der Gastgeber zerstörte. Drei Minuten später folgte schon das 0:4 durch denselben Spieler. In der 81. Minute wurde ein Kopfball von Alois Miller vom Gästekeeper noch pariert, vier Minuten später gelang Miller mit einem erneuten Kopfball der Ehrentreffer. (pm)

