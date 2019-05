vor 57 Min.

Zwei Außenseiter stürzen die Favoriten

Die beiden Kreisklassisten Türk GB Günzburg und TSV Täfertingen gewinnen die Endspiele in den Kreisen Donau und Augsburg

Wer hätte das gedacht: Zwei Kreisklassisten legten in den Fußball-Kreisen Donau und Augsburg die Favoriten von Runde zu Runde aufs Kreuz und gewannen am vergangenen Mai-Feiertag auch noch die jeweiligen Endspiele in ihrer Region. Im Kreis Donau triumphierte der frischgebackene Meister der Kreisklasse West II, Türk GB Günzburg gegen den FC Maihingen aus der Kreisliga Nord mit 2:1. Gar mit 3:0 besiegte im Kreis Donau TSV Täfertingen den Süd-Bezirksligisten Kissinger SC. Wie Türk GB Günzburg könnte der TSV Täfertingen als Spitzenreiter der Kreisklasse Augsburg Nordwest das Double, sprich den Aufstieg, schaffen. (her)

Täfertingen – Kissinger SC 3:0 (0:0) Es war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Günter Stempfle, der Abteilungsleiter des TSV Täfertingen war nach dem 3:0-Sieg seiner Fußballer gegen den Kissinger SC rundum zufrieden. Nicht nur die Leistung der Seinen hatte es ihm angetan, auch die Rahmenbedingungen mit herrlichem Frühsommerwetter und die Kulisse mit 450 Zuschauern hatte es ihm angetan. Dass der „David“ aus der Kreisklasse den „Goliath“ aus der Bezirksliga besiegt hatte, machte einen weiteren Reiz dieses Fußballfestes aus. Unter den Zuschauern befand sich nicht nur Ex-FCA-Profi Halil Altintop, dessen Sohn im Vorspiel der G-Jugend im Team des Kissinger SC mitspielte, sondern auch der aktuelle Goalgetter des Bundesligisten, Marco Richter. „In Kissing spielen einige meiner Kumpels. Da musste ich mal zuschauen“, er war jedoch wenig angetan. (AL)

Tore: 1:0 Gregor Weis (65.), 2:0 Marco Villani (78.), 3:0 Nicolas van der Werf (89). – Schiedsrichter:Florian Pioch (Gersthofen) – Zuschauer: 450. – Rot: Winatschek (Täfertingen/71.). – Gelb-Rot: Lang (Kissing/64.)

(2:1) Für Stürmer Burhan Bastan von Türk GB Günzburg war der Erfolg schon der dritte Kreispokal-Sieg. Bastan hatte den Pott schon mit Türk Ichenhausen und dem TSV Burgau gewonnen. Er kommentierte nach der Partie: „Maihingen war ein guter Gegner, das hatten wir auch so erwartet. Zum Schluss ist uns etwas die Kraft ausgegangen. Wir haben aber alles gegeben und verdient gewonnen.“ Nach fünf Minuten Nachspielzeit stand der Sieg der Gastgeber fest. Der Jubel beim TGB-Anhang war riesengroß. Laute Gesänge hallten durch den Auwald, bevor Kreis-Spielleiter Franz Bohmann aus Bliensbach die Siegerehrung zelebrierte. Hinterher lobte er: „Die Organisation seitens TGB war sehr gut. Auch die Absprachen und die Zusammenarbeit im Vorfeld waren optimal.“ (GZ)

Tore 1:0, 2:0 Salim Dülger (2., 21.), 2:1 Aaron Stimpfle (44.) – Schiedsrichter Reiner (Bissingen) – Zuschauer 600

