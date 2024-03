HSG Lauingen-Wittislingen ohne Probleme

Die Handball-Männer der HSG Lauingen-Bäumenheim sind auf Kurs. Nach dem Auswärtssieg in Bäumenheim können sie weiter von der Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga Schwaben träumen.

Mit einem deutlichen 29:20-Auswärtssieg in Bäumenheim sind die Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen ihrem Ziel, der Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga Schwaben – einen Schritt näher gekommen.

Von Beginn an waren die motivierten Gäste am Drücker. Aus einer stabilen Defensive wurden schnelle Gegenstöße gelaufen. Einzig die schwache Chancenverwertung verhinderte, dass die HSG bereits in der Anfangsphase davonziehen konnte. Da häufig nach langen Angriffen die Bäumenheimer doch noch zum Erfolg kamen, blieb die Partie bis zur Pause offen (9:12).

Lauingen-Wittislingen hätte den Vorsprung weiter ausbauen können

Nach dem Wechsel verbesserte sich die Torausbeute bei den Spielern aus Lauingen und Wittislingen merklich, sodass sich die Überlegenheit nun auch im Zwischenstand widerspiegelte. Immer wieder vollendete der treffsichere Rechtsaußen Samuel Märkl sehenswert. Nach 38 Minuten war das Spiel beim Stand von 11:18 vorentschieden. Der Vorsprung konnte sogar noch etwas ausgebaut werden. Trotz einiger Unkonzentriertheiten in der Schlussphase – etwa mehrfache Treffer der Hallendecke bei Abwürfen der Torhüter, geriet der souveräne Auswärtssieg nie in Gefahr.

Spielfilm: 2:5 6:9 9:12 – 12:20 18:26 20:29

HSG Lauingen-Wittislingen: Rommel, Huber; Frieß, Egger (1 Tor), Meitinger (4), Sand (2/1 Siebenmeter), Soderer (3), Maier Ma. (1), Märkl (8), Kinzler (1), Schreitt (6/2), Fritsch (1), Krumscheid (2)

Lesen Sie dazu auch