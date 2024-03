Zwei Autofahrer werden bei Unfall nahe Hohenreichen schwer verletzt

Zwei Autos stoßen aus bisher ungeklärter Ursache auf der Staatsstraße zwischen Hohenreichen und Frauenstetten zusammen. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2382 zwischen Hohenreichen und Frauenstetten haben zwei Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizeistation Wertingen auf Anfrage mitteilt, war ein 63-Jähriger gegen 7.15 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Frauenstetten unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann laut Polizei mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 47-Jährigen zusammen.

Die Feuerwehr befreit den 47-Jährigen aus dem beschädigten Wagen

Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 47-Jährige war nach dem Aufprall in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann mit der Rettungsschere aus dem demolierten Wagen, informiert der Kommandant der Wertinger Feuerwehr, Rudolf Eser. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 40 in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Der 63-jährige Autofahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Er kam nach Informationen unserer Redaktion mit einem Rettungswagen in die Wertinger Kreisklinik.

Die Feuerwehr befreite einen 47-Jährigen, der in diesem Wagen eingeklemmt war, aus dem Auto. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wertingen

Die Schwerverletzten kommen beide aus dem Landkreis Dillingen. Nach Angaben der Polizei befinden sie sich in einem stabilen Zustand.

Neben der Polizei und der Wertinger Feuerwehr waren auch die Feuerwehr Hohenreichen und die First Responder Zusamtal mit insgesamt etwa 30 Helfern und Helferinnen sowie fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Bayerische Rote Kreuz aus Wertingen und Meitingen rückte an, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 85.000 Euro

Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden, die Polizei gibt ihn mit ungefähr 85.000 Euro an. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeibericht ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an.

Auch der Fahrer in diesem Auto erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wertingen

Wegen des Unfalls musste die Staatsstraße 2382 für rund fünf Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Staatsstraße 2027 und über die Kreisstraße DLG 19 durch den Wertinger Stadtteil Reatshofen umgeleitet. (AZ)