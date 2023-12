73-Jähriger stürzt betrunken mit E-Scooter in einen Graben in Wertingen

Ein 73 Jahre alter Mann ist am Donnerstag mit einem E-Scooter unterwegs, als er stürzt. Die Polizei stellt fest: Er hatte 1,4 Promille.

Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen in die Dillinger Straße nach Wertingen gerufen. Dort war zuvor ein 73-Jähriger mit einem E-Scooter mit Sitzgelegenheit in den Straßengraben gestürzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Betrunkenen im Krankenhaus Wertingen. Der E-Scooter wurde durch die Sicherheitswacht aus dem Straßengraben geborgen und zur Verwahrung auf die Dienststelle verbracht. Der 73-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)