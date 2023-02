Am Samstag ist Gauball in Wertingen

Diesmal unterhalten zwei Musikgruppen die Schützen beim Gauball in Wertingen. Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Am kommenden Samstag, 4. Februar, startet um 19 Uhr der Gauball in der Stadthalle Wertingen. Wer sich im Vorfeld eine Karte gesichert hat, darf sich freuen, denn am Dienstagabend erklärte Manfred Reuter, Vorsitzender der Gastgeber, der Diana-Schützen aus Zusamaltheim: „Es gibt keine Karten mehr.“ Er freut sich mit seinen Vereinskameraden und -kameradinnen und den Schützen aus dem gesamten Wertinger Gau auf einen unvergesslichen Abend, an dem gleich zwei Musikgruppen am Start sind: Die Donau4Musikanten bieten bis 22 Uhr „Wirtshausmusi im Kleinsten und vom Feinsten“, dann gibt die Tanz- und Partyband BigBamBoo alles, um die Stimmung in der Stadthalle nochmals zu steigern.

Mit dem Auftritt der Epponia steht ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Die Zusamaltheimer sind Gastgeber, nachdem Johannes Rauch von den Diana-Schützen mit einem 8,0-Teiler das beste Blattl beim Gauschießen erzielt hat. Das wurde ausnahmsweise im Oktober durchgeführt. Denn zwei Jahre konnte der Gauball nicht gefeiert werden, stattdessen ein Oktoberfest mit den vorherigen Gaukönigen, das die Hubertus-Schützen Unterthürheim ausgerichtet haben. Beim anschließenden Gauschießen wurde Lena Baur von Immergrün Unterschöneberg mit ihrem 10-2-Teiler Gaujugendkönigin und mit ihrem 14,7-Teiler ist Anna-Maria Hampl von Grüner Baum Buttenwiesen die amtierende Gaukönigin. Gaupistolenkönig ist Thomas Blättler von „Tell“ Westendorf aufgrund seines 41,9-Teilers.

Bald ist auch Gauversammlung bei den Schützen

Bei der Gauvorstandssitzung, die kürzlich im Schützenheim Ehingen stattfand, wies Gauschützenmeister Hubert Gerblinger außerdem auf die Gauversammlung hin, bei der Vertreter sämtlicher Vereine im Schützengau erwartet werden. Die findet am Donnerstag, 9. Februar, im Schützenheim von Gemütlichkeit Geratshofen statt. Um 18.30 Uhr treffen sich die Schützen zur Terminvereinbarung, um 19.30 Uhr startet die Versammlung selbst. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte aus dem Gauvorstand sowie Ehrungen.