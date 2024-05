Dietrich Riesebeck erhält den Goldenen Ehrenring des Landkreises Dillingen

Landrat Markus Müller zeichnet den Wertinger Altbürgermeister in seiner jetzigen Wahlheimat Bad Wörishofen aus. Riesebeck habe maßgebliche zu Entwicklung der Zusamstadt beigetragen.

Als Persönlichkeit mit hoher fachlicher Kompetenz, Gestaltungswillen und Durchsetzungskraft hat Landrat Markus Müller am Samstag Altbürgermeister Dietrich Riesebeck gewürdigt und ihm für seine Verdienste um den Landkreis Dillingen und die Entwicklung der Stadt Wertingen die höchste Auszeichnung des Landkreises, den Goldenen Ehrenring, verliehen. Müller hat die Ehrung in Begleitung einer kleinen Delegation des Kreistages in Bad Wörishofen im Rahmen der privaten Feier zum 85. Geburtstag Riesebecks vorgenommen.

Der Amtsantritt von Dietrich Riesebeck fiel 1972 mit dem Inkrafttreten der Kreisgebietsreform mit all ihren Auswirkungen auf Wertingen und das Zusamtal zusammen. „In den drei Jahrzehnten Ihrer Verantwortung als Bürgermeister haben Sie Wertingen und das Zusamtal mit Ihren Visionen, Ihrem politischen Gespür und Ihrem Verhandlungsgeschick zu einer starken und selbstbewussten Region entwickelt, die noch heute davon Früchte trägt“, betonte Landrat Markus Müller in seiner Laudatio. So habe Wertingen bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen, der Arbeitsplätze, der Ansiedlung von Unternehmen sowie beim Ausbau des Angebots im Bereich Kunst und Kultur dank des persönlichen Einsatzes von Dietrich Riesebeck einen enormen Aufschwung erlebt.

Er war lange SPD-Chef im Kreis Dillingen

Besonders hob Müller das Engagement Riesebecks auf Kreisebene als langjähriger Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und weiterer Stellvertreter des Landrats hervor. „Sie haben immer an der Sache orientiert und im Sinne einer zukunftsfähigen Heimat Politik gemacht“, betonte Müller. Die Zusammenarbeit mit dem damaligen Landrat Dr. Anton Dietrich und Riesebeck sei von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt und damit auch für Wertingen und das Zusamtal erfolgreich gewesen. Dabei sei Riesebeck das Zusammenwachsen zu einem Landkreis mit starken und unverkennbaren Regionen stets ein Anliegen gewesen.

Der Stellvertretende Landrat Alfred Schneid griff die motivierenden Worte Riesbecks bei dessen Amtsantritt 1972 auf: „Eine Stadt will leben, eine Stadt wird leben“. Dietrich Riesebeck habe Wertingen zum Positiven verändert und einen gewaltigen Ruck nach vorne gegeben. Schneid listete dabei unzählige Projekte auf, die die Handschrift des Geehrten tragen. U.a. nannte er den Bau der südlichen Entlastungsstraße in kommunaler Sonderbaulast, den Einsatz für das Krankenhaus und die Entwicklung der Stadt Wertingen zur „Metropole für Kunst und Kultur“.

Die Ehrenringträger 1 / 2 Zurück Vorwärts Der Kreistag hat mit Satzung vom 1. Juli 1978 eine Satzung über die Stiftung eines Ehrenringes beschlossen. Die Zahl der Auszuzeichnenden ist aktuell auf 15 lebende Ehrenringträger beschränkt. Mit der höchsten Auszeichnung, dem Ehrenring in Gold, sollten Persönlichkeiten geehrt werden, die sich um den Landkreis hervorragend verdient gemacht haben.

Kreisrat Dietmar Bulling überbrachte die Glückwünsche der SPD-Kreistagsfraktion und des SPD-Kreisverbandes und bezeichnete Dietrich Riesebeck als einen in hohem Maße erfahrenen Politiker, der es verstand, Menschen für Politik zu begeistern und zu gewinnen. „Er war während der Zugehörigkeit zum Kreistag ein führender Kopf der Fraktion und hat auf die Kreispolitik, immer wieder auch zugunsten Wertingens und des Zusamtals, erfolgreich Einfluss genommen“, sagt Bulling mit einem Augenzwinkern.

Auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Winter war dabei

Der frühere Stimmkreisabgeordnete Georg Winter bezeichnete Riesebeck als einen Politiker, der die Aufgaben proaktiv angegangen sei und von dessen Fähigkeiten man viel lernen konnte. Er habe an Dietrich Riesebeck stets geschätzt, dass bei ihm die Lösung von Problemen, das Angehen von Aufgaben und die Umsetzung von Projekten zum Wohle der Menschen im Vordergrund stand und weniger die Parteipolitik. So habe er in seiner aktiven Zeit als Mitglied des Bayerischen Landtags mit Dietrich Riesebeck stets auf Augenhöhe erfolgreich zusammengearbeitet. Als vorbildliche Maßnahme nannte er die südliche Entlastungsstraße ebenso wie die Modernisierung des Krankenhauses in drei Bauabschnitten oder die Initiative zur Errichtung eines Linksherzkathetermessplatzes in Wertingen.

Die Rednerliste schloss der langjährige Kreis- und Stadtrat Alfred Sigg, der auf humorvolle Art Anekdoten aus der langjährigen gemeinsamen Zusammenarbeit zum Besten gab. Er dankte Riesebeck für das stets menschliche und vertrauensvolle Miteinander und sagte: „Sie haben viel aus unserem Städtle gemacht!“. Von allen Rednern wurde zudem Riesebecks Frau Ingrid gedankt, die sich mit dem Engagement ihres Mannes stets in hohem Maße identifiziert und ihn bemerkenswert unterstützt hat. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einem Klarinettentrio der Stadtkapelle Wertingen. (AZ)