Wertingen

Der Müller-Markt in Wertingen zieht später um

Der Drogeriemarkt Müller zieht in den neuen Gebäudekomplex in der Industriestraße in Wertingen, allerdings etwas später als zunächst geplant.

Plus Das Geschäft wird dann im neuen Gebäudekomplex an der Industriestraße zu finden sein. Dort wird es außerdem einen weiteren Laden und besondere Wohnungen geben.

Von Elli Höchstätter

Er ist beliebt: Der Drogeriemarkt Müller in der Wertinger Innenstadt. Doch das Geschäft wird nicht mehr lange zentral in der Zusamstadt am Marktplatz zu finden sein. Der Drogeriemarkt zieht in den neuen Gebäudekomplex an der Ecke Industriestraße und Alemannenstraße um. Eigentlich hätte der Umzug im November stattfinden sollen. Das waren die Zeitpläne, die beim Spatenstich des neuen Gebäudekomplexes in der Industriestraße im April vergangenen Jahrs genannt wurde. Doch es kam anders.

Der Umzug des Müller Marktes hätte im November stattfinden sollen

Wie Bauherr Erwin Müller von Erwin Müller Real Estate erklärte, „kam es aufgrund von Materialverfügbarkeiten und Engpässen in der Bauleistung zu geringfügigen Verzögerungen im Bauprozess.“ Wie Müller weiter erklärte, seien diese Herausforderungen hauptsächlich auf die Auswirkungen der vergangenen Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Trotz dieser unvorhergesehenen Schwierigkeiten befinde sich das Projekt nun in der Endphase.

