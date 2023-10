In diesem Wertinger Café finden die Themen Tod und Trauer einen Platz

In Wertingen gibt es nun ein Trauercafé. Während der Pandemie waren Sterbende oft allein. Das macht den Angehörigen zu schaffen. Wo der Landkreis Nachholbedarf hat.

Auch nach Jahren ist sie noch da. Die Trauer, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Die Leere, wenn die Oma oder der Opa, die Mutter oder der Vater bei bestimmten Ereignissen fehlen. Doch wohin mit all der Trauer, wenn das Umfeld längst wieder mit anderen Dingen beschäftigt ist? Für all diese Menschen, die sich in ihrem Schmerz alleingelassen fühlen, bietet der Arbeiter-Samariter-Bund in Wertingen das Trauercafé an. Bei diesen Treffen können sich die Frauen und Männer austauschen oder einfach nur zuhören. Es gibt hilfreiche Informationen, Impulse für den eigenen Trauerweg und ein gemeinsames Suchen nach Kraftquellen und Ressourcen.

Wie entstand die Idee, in Wertingen ein Trauercafé einzurichten?

Claudia Lijsen, die Geschäftsführerin des ASB Dillingen-Donau-Ries, ist ehrenamtlich mit dem Wünschewagen unterwegs. Sie und ihr Team ermöglichen Schwerstkranken, die letzten Wünsche zu erfüllen. Das kann eine Fahrt ins Legoland sein oder ein Konzert mit der Lieblingsband. Bei den Fahrten erlebte Lijsen, dass Angehörige sich oft fragen, wie es dann weitergeht, wenn das Familienmitglied gestorben ist und die Trauer kommt.

Claudia Lijsen Foto: Höchstätter

Ein weiterer Grund für die Gründung des Tauercafés war Corona. Lijsen sagt: "In der Pandemie hat sich die Trauer verändert. Da gab es den Frust und die Fassungslosigkeit, dass Angehörige alleine sterben mussten. Die Trauer konnte nicht geteilt werden, Umarmungen waren teils nicht möglich." Und so war für Lijsen der Moment gekommen, in Wertingen ein Trauercafé zu realisieren. In der Zusamstadt gab es kein vergleichbares Angebot.

Wer kann zu den monatlichen Treffen kommen?

Organisiert werden die Treffen von Katharina Mair, der stellvertretenden Geschäftsführerin des ASB Dillingen-Donau-Ries. Sie berichtet, dass das Trauercafé ein Herzensprojekt von Claudia Lijsen und ihr sei. Vorbereitet und geleitet werden die Veranstaltungen von mindestens zwei Haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeitern. Zum Trauercafé können Erwachsene – auch mit Begleitung – kommen, die einen lieben Menschen verloren haben. Dabei ist die Konfession oder Nationalität egal. Eine Anmeldung ist nicht nötig, und die Teilnahme ist kostenlos. Für Kinder oder Jugendliche ist das Café nicht gedacht. Für diese Gruppe gibt es eigene, spezielle Angebote.

Wieso fällt das Reden über Tod und Trauer so schwer?

Sterben ist für viele Menschen ein Tabuthema. Mair, die 20 Jahre als Krankenschwester im Wertinger Krankenhaus gearbeitet hat, sagt aber: "Sterben gehört zum Leben. Und manchmal kann es eine Erlösung sein.

Katharina Mair Foto: Höchstätter

Einige sterben mit einem Lächeln auf den Lippen." Doch für viele seien Tod und Trauer ein Tabuthema. Trauernde würden oft ausgegrenzt, weil die Leute nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Oft kämen bei Trauernden die Gefühle des schlimmen Verlustes erst dann, wenn die organisatorischen Dinge erledigt sind und wieder Ruhe einkehrt. Lijsen erklärt, dass dann das Umfeld aber häufig mit Unverständnis reagiere. "Dann heißt es schnell, stell dich doch nicht so an, das Leben geht weiter. Und da läuft man dann eben nicht über den Wertinger Marktplatz und sucht sich jemanden zum Reden. Dafür brauche es einen geschützten Raum, wie ihn das Trauercafé biete."

Wie läuft ein Treffen im Trauercafé ab?

Es gibt eine Begrüßung, eine Vorstellungsrunde sowie Kaffee und Kuchen. An diesem Nachmittag werden außerdem ein Thema besprochen und so Gespräche aufgebaut. "Wir geben keine Ratschläge, weil jede Trauer individuell ist. Jeder hat das Recht, seine Trauer so zu leben, wie es für ihn passt", sagt Mair. Es gebe Gäste, die sich schnell öffnen. Andere würden sich dagegen schwertun. Doch egal, welchem Typ man entspreche, jeder sei willkommen. Mair erinnert sich an einen Gast, der zunächst sagte, er wolle nur zuhören. Als man sich aber über ein Thema austauschte, habe er sich doch geöffnet und viel erzählt.

Wie kommt es, dass der Umgang mit Trauer so schwierig ist?

"Das steckt in unserer Gesellschaft drin. Die Themen Trauer und Tod haben keine Lobby", sagt Lijsen. "Wir haben dieses Leistungsdenken. Man muss funktionieren. Unsere Generation ist damit aufgewachsen." Außerdem habe es im Krieg viele Tote gegeben. Gleichzeitig habe diese Generation nach vorne blicken müssen. Das habe viele Menschen geprägt. Doch es gehe auch anders. Das zeige ein Blick in die Nachbarländer, so Lijsen. In Holland oder Belgien werde viel offener mit dem Thema umgegangen. Der Tod und die Trauer gehören nun einmal zum Leben. Deutschland habe auch im Vergleich zu diesen beiden Ländern deutlich weniger Hospize. Auch in der Region, sprich im Landkreis Dillingen, Donauwörth oder Donau-Ries, gebe es keine solche Einrichtung. Dabei sollte es pro 100.000 Einwohner ein Hospiz mit zwölf Plätzen geben.

Wann findet das nächste Trauercafé statt?

Die Veranstaltung findet jeden dritten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Fritz-Sauter-Straße 10 in Wertingen statt. Der folgende Termin ist somit der 18. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08272/609100 oder per E-Mail info@asb-wertingen.de.