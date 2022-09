Marco Maurer liest aus seinem Buch über eine besondere Italienreise

Marco Maurer, der aus Buttenwiesen stammt, liest in Wertingen aus seinem Buch "Meine italienische Reise". Er erzählt darin nicht nur von seiner Liebe zu dem Land.

Italien, eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Auch Journalist und Autor Marco Maurer verbindet eine besondere Liebe zu diesem Land. Von seiner einzigartigen Reise erzählt er in seinem Buch "Meine italienische Reise oder wie ich mir in Sizilien einen uralten Cinquecento kaufte und einfach nach Hause fuhr", aus dem er im Wertinger Schloss vorliest. Er spricht darin etwa von der Einfachheit, die heute oft verloren geht.

Die Liebe zu Italien ist Maurer anzumerken. Diese Verbindung stammt aus seiner Kindheit: Neben dem Urlaub mit seinen Eltern und der dort ausgetragenen Fußball-WM, dem italienischen Kino oder der Musik gibt es eine weitere Verbindung: "Zudem habe ich durch meine Recherche herausgefunden, dass das schwäbische Dorf meiner Großmutter im Donau-Ries italienische Verbindungen hat." Denn das Dorf Reimlingen soll römische Wurzeln haben. Bereits vor zehn bis 15 Jahren sei die Idee für die Reise aufgekommen. "Aber der Moment passte nicht, hatte immer Besseres zu tun oder hatte feste Jobs als Journalist", erklärt er. Besonders war die Reise auch aufgrund des Autos: einem 17 PS starken Fiat Cinquecento.

Marco Maurer wollte zurück zur Einfachheit

Wichtig war ihm die Rückkehr zur Einfachheit, die er auch in seinem Alltag lebt, sei es beim Fahrradfahren oder dem Ziehen von eigenem Gemüse im Garten: "Ich versuche zumeist, so heißt es ja auch in meinem Buch, so gut es geht, ein einfaches Leben zu führen." Das habe er von seiner Großmutter, deren Geschichte, neben der Reise selbst, die zweite Erzählebene des Buches bilde. Wenn er Auto fährt, dann mittlerweile nur den Cinquecento, den er noch heute besitzt. Eindrücklich beschreibt er die Schwierigkeiten, die er anfangs mit der etwas eigenwilligen Art des Fahrens hatte. Inzwischen aber ist das Fahren in moderneren Modellen für ihn komplizierter: "Es gibt Tausende Knöpfe zudem, sie verwirren mich. Ich fahre mit dem Fiat nur mehr Landstraße. Es ist eine schöne Art des Reisens – und dauert kaum länger", sagt er. Dass das Reisegefährt ein Cinquecento sein sollte, war bereits früh klar, wie Maurer erzählt: "Im Dorf, in dem ich mitunter groß geworden bin, Buttenwiesen, fuhr ein älterer Mann dieses Auto. Die Szene, wie er immer an uns vorbeifuhr, ist ganz zu Beginn des Buches geschildert. Damals wurde der Grundstein für die Reise mit dem Cinquecento in meinem Kopf gelegt."

Mit dem Fiat-Modell Cinquecento verbindet Marco Maurer seit seiner Kindheit Erinnerungen. Nun kamen viele weitere hinzu. Foto: Daniel Etter

Und noch etwas war sehr früh geplant: "Wir wollten reisen wie früher. Also zumeist spontan; aber manchmal, wenn wir jemand unbedingt treffen wollten, etwa mit einem Pastahersteller aus Neapel zum Fußballspiel gehen wollten, dann mussten wir Verabredungen einhalten." Wir, das sind Maurer und sein Freund und der mit einem Pulitzerpreis ausgezeichnete Fotograf Daniel Etter, der ihn begleitet hat. Statt aus dem Internet haben die beiden auf Empfehlungen der Menschen gehört, die sie trafen und porträtierten, erklärt er weiter.

Maurer berichtet in Wertingen von der eindrücklichen Reise

Die Frage, welches Erlebnis am eindrücklichsten war, sei schwierig zu beantworten, denn es seien viele solche Erlebnisse gewesen, etwa die Herzlichkeit der Menschen in den Abruzzen. "Doch am eindrücklichsten war aber für mich wahrscheinlich der Umstand, dass diese Italienreise mit dem 17-PS-Gefährt mich zurück ins Dorf meiner Kindheit brachte, dem Dorf meiner Großmutter." Dass dieses Dorf und diese Zeit in das Buch finden, war nicht geplant, aber: "Das freut mich noch heute sehr."

Marco Maurer wurde für sein Buch und seine Reportagen mehrmals ausgezeichnet. Foto: Christoph Ruckstuhl

Neben den detaillierten Berichten selbst bietet das Buch 25 Rezepte, größtenteils auf der Reise gesammelt. "Mein Lieblingsrezept aus dem Buch ist natürlich das Gericht meiner Großmutter, das letzte im Buch. Es nennt sich Lange Nudeln. Sie und auch die dazugehörige rot-weiß-gepunktete Emailleform aus ihrem Besitz erinnern mich immer an die schönsten Momente bei ihr auf dem Bauernhof. Es schmeckt nach Zuhause", schwärmt er.

Das Buch stand nicht nur lange Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste, sondern Maurer, der für seine Reportagen bereits mehrmals ausgezeichnet wurde, erhielt zudem einen Preis auf der Frankfurter Buchmesse. Die Kriterien? "Ich glaube, es musste einfach gut sein", scherzt er. Durch Etters Bilder habe das Buch noch an Qualität gewonnen. Eine weitere Reise dieser Art sei bereits geplant. Nun freut er sich aber zunächst auf den Besuch in der Heimat: "Ich hoffe auch, ich sehe ein paar bekannte Gesichter. Das würde mich wirklich sehr freuen." Seine frühere Realschullehrerin habe etwa bereits zugesagt.

Die Lesung findet am 29. September ab 19 Uhr im Schloss Wertingen statt. Die Karten kosten 14 Euro, Kartenreservierung unter der Telefonnummer 09071/51145 oder per E-Mail an lydia.edin@dillinger-kulturtage.de.