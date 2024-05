Polizei meldet vier Sachbeschädigungen in Wertingen in kurzer Zeit

Von geklauten Ortsschildern bis ausgehobenen Gullydeckeln: In Wertingen wurden mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Wertingen sucht nach mehreren Sachbeschädgigungen Zeugen: Bisher unbekannte Täter beschädigten von Samstag, 4. Mai, 18 Uhr auf Sonntag, 7 Uhr, am Parkplatz Thürheimer Tor in der Bauerngasse in Wertingen mutwillig ein Verkehrszeichen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Im gleichen Zeitraum hoben die Unbekannten in der Straße „Am Böhmengässchen“ in Wertingen zwei gusseiserne Gully-Deckel aus und versenkten diese in der nahegelegenen Zusam. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Das Ortsschild von Roggden wurde in Laugna gefunden

Bereits von Dienstag, 30. April, 18 Uhr auf Mittwoch, 1. Mai, 6 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte in der Bliensbacher Straße im Wertinger Ortsteil Rieblingen ein Wegweiser-Schild. Hier beträgt die verursachte Schadenhöhe circa 200 Euro.

Ebenfalls in der Freinacht entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Römerstraße im Wertinger Ortsteil Roggden das dortige Ortsschild. Dieses wurde wenige Tage später von Fußgängern nahe Laugna aufgefunden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 300 Euro.

In allen vier Fällen hat die Polizeistation Wertingen Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)