Unfall in Wertingen: Zwei Menschen leicht verletzt

In der Schulstraße kommt es beim Ausparken zum Zusammenstoß. Zwei Beteiligte werden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Zusammenstoß in Wertingen sind am Samstagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei am Sonntag. Als ein 26-Jähriger aus Stadtbergen mit seinem Auto in der Schulstraße aus einer Parkbucht rückwärts ausparken wollte, übersah er einen 78-Jährige aus Welden in einem Pkw, die die Schulstraße im fließenden Verkehr befuhr.

Unfall in Wertingen: Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 78-Jährige gegen das rechte Heck des 26-Jährigen stieß. Der 26-Jährige und dessen schwangere 27-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die 78-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro. (AZ)

