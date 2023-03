Wertingen bekommt eine Kleinkunstbühne

Plus Das Wertinger Jugendzentrum soll noch mehr Raum für kulturelle Veranstaltungen aller Art bieten. Und das für junge Bands ebenso wie für ältere Semester.

Es ist immer toll, wenn sich Leute engagieren, etwas bewegen wollen, damit es Kultur gibt. „Und Kultur, das sind eben Menschen mit Ideen“, sagt Wertingens Kulturreferent Frieder Brändle (61). Daher rannte Yasar Dogan bei ihm offene Türen ein, als er sich an ihn mit seiner Idee zu einer Kleinkunstbühne für Wertingen wandte. Der Kulturschaffende aus Zusamaltheim, der in Augsburg durch sein Wirken unter anderem bei den Kültürtagen bekannt ist und schon einige kulturelle Projekte erfolgreich stemmte, wird nun also eine Open Stage, zusammen mit Frieder Brändle auf den Weg bringen.

Kultur soll in Wertingen Menschen verbinden

Der Dritte im Bunde ist Tobias Kolb, Leiter des Jugendhaus Wertingen. Den hier wird es im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen, an einem Ort, der sich eignet, Generationen und Kultur übergreifend Menschen zu verbinden.

„Die Stadt hat das Juze, hier gibt es super Möglichkeiten, die muss man nur ergreifen“, betont Frieder Brändle und Yasar Dogan ergänzt: "Als ich in diesen Raum kam, habe ich mich sofort verliebt, er ist prädestiniert für Kleinkunst.“ Das Angebot wendet sich nicht nur an Jugendliche, sondern an Alt und Jung.

Auch Poetry Slams sind angedacht

"Wir wollen damit die freie Kulturszene fördern. Es gibt so viele Hobby-Künstler, Poeten, Stand-up-Comedians, Kabarettisten, Zauberer und mehr, die kein Abend füllendes Programm haben, aber zehn bis 15 Minuten stemmen können.“ Daher war es Dogans Überlegung, diesen Akteuren eine Plattform zu bieten, damit diese sich ausprobieren können, vor Publikum, und eben nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein oder "nur“ vor Familie, Freunden und Bekannten, sondern vor anderen Menschen. Der 53-Jährige will mit der Open Stage die Gelegenheit anbieten, dass die Liebe und Leidenschaft, die für Kunst und Kultur vorhanden ist, nach außen getragen werden kann.

Das Ziel ist ein buntes Programm von Poetry Slam über Lesung bis hin zu Musikbeiträgen, alle Spielarten sind willkommen. Aber auch Profi-Künstler sind gern gesehen, die neue Nummern testen wollen. "Unser Format ist klein und familiär angelegt, es geht auch um Vernetzung, wir haben schon Interesse hervorgerufen. Es ist ein Pflänzchen, das wachsen muss“, fasst es Frieder Brändle zusammen und erinnert an das frühere Woodmans in Wertingen, wo sich Profis und Laien eine Bühne teilten, da allen die Lust am Auftritt vor Publikum im Sinne der Kunst gemein war. "Wir bieten die Bühne. Was passiert, steht nicht unter dem Hauptfokus, liefern zu müssen.“

Die junge Musikszene ist am Boden, sagt Tobias Kolb

Für Tobias Kolb birgt die Idee die Chance, gezielt Jugend-Musikkultur zu fördern. "Diese ist ziemlich am Boden. Wir haben hier zwar Band-Übungsräume, aber für junge Bands gibt es kaum Möglichkeiten, sich zu zeigen, eine Rückmeldung für ihre Kunst zu holen.“ Das Format Kleinkunstbühne schaffe hierfür einen geschützten Rahmen, den er als Jugendpfleger nur begrüßen könne. Es jungen Menschen zu ermöglichen, sich auf einer Bühne zu präsentieren, für ihn daher eine optimale Gelegenheit. "Ich erhoffe mir dadurch auch einen Impuls für die Jugendlichen, eben auch im kulturellen Bereich etwas zu machen. Für mich war es in meiner Jugend ganz normal, dass ich in einer Band war.“ Die Open Stage kann Alternativen der Freizeitgestaltung anbieten, ist der 43-jährige Stadtjugendpfleger überzeugt.

Musik ist eine Sprache, die gesprochen werden will, und auch andere Worte sollen auf der Bühne im Jugendhaus zu hören sein. "Wir wollen die Passivität durchbrechen!“, sind sich die drei Macher einig, die aber nochmals deutlich machen, dass ein Wir-Gefühl für Kultur über Generationen und Kulturen hinweg entstehen kann. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Wertingen. Wer dabei sein will, kann sich unter kkbw@gmx.net bewerben. Am 28. April ab 20 Uhr wird dann die Premiere der Wertinger Kleinkunstbühne stattfinden.