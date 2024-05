Wertingen tanzt gemeinsam in den Mai

Kinder und Erwachsene, Blas- und Jazzmusik kommen auf dem Wertinger Marktplatz zusammen. Bürgermeister Lehmeier lenkt den Blick auf gegenseitige Wertschätzung.

Die Wertschätzung stellt Wertingens Bürgermeister in den Mittelpunkt seiner Worte auf dem Marktplatz, dem zentralen Platz in seiner Zusamstadt. Ein "erfolgreiches Miteinander" ist für Willy Lehmeier letztendlich der Schlüssel, sowohl bei der Arbeit als auch beim Feiern. Letzteres machen die Wertinger am Abend und in der Nacht zum 1. Mai – mit Musik, Tanz, Essen und Trinken. Die Kleinsten haben dabei ebenso ihre Freude wie die in die Jahre Gekommenen.

Kinder und Eltern tanzen gemeinsam auf dem Wertinger Marktplatz

So zeigen sich – ganz traditionell – D'Zusamtaler mit ihren ursprungstreuen Trachten und Tänzen. Mehrmals drehen sie zu den Klängen der Stadtkapelle Wertingen ihre Kreise. Zur Abwechslung versammelt sich eine Gruppe des Sonnenschein-Kindergartens auf der Asphaltfläche vor der Bühne unter dem Maibaum. Erst zögerlich, nach und nach fließender, heben sie ihre Hände und drehen sich zu den Klängen aus der Musikbox in der Mitte ihres Kreises, während Mütter und Väter am Rand ihre Handys zücken und die Vorführung aufnehmen. Beim nächsten Tanz folgen die Eltern der Einladung zum Mitmachen, klinken sich in den Kreis ein und drehen sich mit ihren Kindern gemeinsam im Kreis.

Traditionell tanzten die D'Zusamtaler mit ihren Trachten zu den Klängen der Stadtkapelle. Foto: Birgit Hassan

Das Miteinander und der Tanz stehen an diesem Abend im Fokus auf dem Wertinger Marktplatz. Auf das Miteinander lenkt auch Bürgermeister Lehmeier in seiner Ansprache den Blick, freut sich über die Unterstützung durch die Feuerwehr. Nicht nur bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Festes. "Das ganze Jahr ist sie zur Sicherheit für uns unterwegs, damit wir nachts ruhig schlafen können – heute kommt noch die kulinarische Komponente dazu."

Wertingens Bürgermeister lenkt den Blick auf gegenseitige Wertschätzung

Mit Blick auf den "Tag der Arbeit" am 1. Mai motiviert Lehmeier die Menschen dazu, sich Gedanken zu machen über den Wert und die Wertschätzung einer Arbeit. Proteste, Warnstreiks, Kundgebungen ermöglichten letztendlich Zuschläge und Arbeitszeitverkürzungen. "Haben wir damit die Bestätigung, dass wir was wert sind?" Immer wieder würden wir den Wert am Geld messen. Dabei machten viele andere Komponenten ein erfolgreiches Miteinander – in der Arbeit und in der Familie – aus: Toleranz, Verantwortung, Zivilcourage und vor allem die gegenseitige Wertschätzung. Wie wohl tue es, einen Rückhalt zu spüren und gemeinsam an Projekten arbeiten zu können.

Der Tag sei nicht nur ein wichtiger Tag, um zu feiern und sich auf die Wärme der kommenden Jahreszeit zu freuen. Er sei auch ein wichtiger Startschuss, um alle demokratischen Kräfte aufzurufen, bei der Europawahl die eigene Stimme abzugeben.

Kinder sind fasziniert von Jazz Taste Big Band beim Maitanz in Wertingen

An dem Abend klingen die Stimmen zunächst von Tisch zu Tisch, herrscht Freude über manches Wiedersehen. Auf der Bühne erklingen irgendwann die Töne der Jazz Taste Big Band. Fasziniert sitzen einige Kinder auf dem Straßenboden vor der Bühne, ein kleines Mädchen geht voran und lässt sich zu den Klängen drehen, was ihr später einige Erwachsene nachmachen werden.

Fasziniert von den Klängen der Jazz Taste Big Band waren auch die Kinder beim Wertinger Maifest. Foto: Birgit Hassan

Der Favorit sind neben Würstel-Semmel, Steaks und Pommes die Trampoline am Rande des Geschehens. Hier genießt ein Kind nach dem anderen, gesichert in Gurten den Sprung und Blick aus der Höhe auf das Wertinger Maifest.