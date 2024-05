Wertinger Dirigentin sieht die Musizierenden als ihre Kinder

Plus Nach 28 Jahren übergibt Karolina Wörle das Wertinger Vororchester in jüngere Hände. Wie sie selbst zur Musik kam und viele junge Menschen musikalisch inspirierte.

Die Antwort könnte nicht klarer und schneller kommen. "Mein Leben!", sagt Karolina Wörle auf die Frage, was die Musik ihr bedeutet. Die Musik hat das Leben der 58-Jährigen wahrlich geprägt. Los ging's mit zwölf Jahren. Ganz überraschend für sie selbst.

Der Bruder und der Vater haben letztendlich den Ausschlag gegeben. 1977, als die Wertinger Stadtkapelle einen Aufruf startete und Nachwuchs suchte. Ihr Bruder wollte mitmachen. "Wenn er das darf, darfst du das auch", sagt der Vater zur Tochter, ohne groß zu fragen. Und Karolina weiß sofort, wenn sie ein Instrument lernt, dann die Querflöte. Die Stadtkapelle hat zu der Zeit noch keinerlei Flöten im Orchester. Brunhilde Wagner sollte die erste Flötenlehrerin sein, die vier jungen Mädchen das Spielen der Querflöte beibringt. Von ihnen lebt heute eine in Rom, eine in Österreich und eine irgendwo. Einzig Karolina Wörle ist Wertingen und der Musik im Zusamstädtle stets treu geblieben.