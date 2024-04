Wertinger Musikschule sät heute die Saat für morgen

So viele Musiker und Musikerinnen aller Altersklassen nehmen in Wertingen Unterricht. Vorstandsteam wiedergewählt. Was die Musik bei Kindern bewirkt.

Es gab nie eine Gesellschaft ohne Musik und sollte es niemals geben. Darin waren sich alle Anwesenden der Mitgliederversammlung der Musikschule Wertingen einig. Alle Ehrengäste und Grußwortredner zeigten über die aktuellen schulpolitischen Entscheidungen in Bezug auf den gekürzten Musikunterricht an bayerischen Grundschulen ihre Empörung und ihr Unverständnis.

Schulleiterin Heike Mayr-Hof mahnte alle Entscheidungsträger an, nicht nur die viel gepriesenen Transfereffekte von Musik, wie die Steigerung der Lernfähigkeit und die Förderung der Intelligenz anzuerkennen, sondern auch den Erwerb von dringend notwendigen Lebenskompetenzen durch die Beschäftigung mit Musik.

Erstaunen über den Kassenbericht der Musikschule Wertingen

Der erste Vorsitzende Roman Bauer erinnerte in seinem Jahresbericht an die Aktivitäten des Vorstandteams und die Highlights des Schulbetriebs. Die Schülerzahl ist aktuell so hoch, wie noch nie. Waren es bei der Schulgründung im Jahr 1981 noch 166 Schüler, so sind es in diesem Schuljahr 690 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen zwölf Monaten und 80 Jahren, die den Musikunterricht bei 28 Lehrkräften genießen. Nicht nur die Jahresberichte, sondern auch der Kassenbericht von Stefan Schweitzer löste Erstaunen über das hohe sechsstellige Umsatzvolumen und gleichzeitig Erleichterung wegen der soliden Haushaltsführung der Geschäftsführerin Karolina Wörle aus. Man freute sich über die zuverlässige Arbeit und die exzellente musikalische Ausbildung als Basis des kulturellen Lebens in Wertingen und Umgebung.

Erwartungsgemäß wurde der Vorstand entlastet und dem ehrenamtlichen Team dafür gratuliert, dass im Berichtsjahr sichtlich alles getan wurde, damit jeder Cent bei den Schülern ankommt und die ausgebrachte Saat ihre Früchte bringen kann.

Gedenken an das verstorbene Gründungsmitglied Karl Burkart

Im vergangenen Jahr ist das Gründungs- und Ehrenmitglied Karl Burkart verstorben. Er war seit der Gründungsversammlung 1981 Mitglied der Musikschule und bis zum Jahr 2018 in allen Positionen des Vorstands tätig, zuletzt sechs Jahre als Vorsitzender. Sowohl der erste Vorsitzende Roman Bauer, als auch die zweite Vorsitzende Sylvie Ritzer, der Kassierer Stefan Schweitzer und die Beisitzerin Regina Völkel stellten sich erneut der Wahl. Das harmonische Team wurde einstimmig wiedergewählt, und jeder bekundete erneut seine Bereitschaft, sich gerne für die Musik in den Dienst des Musikschulvereins mit 547 Mitgliedern zu stellen.

Genug Musiklehrer an der Außenstelle Bissingen

Aufgrund der guten Personalsituation kommen auch in Bissingen wieder Kleinkinder ab 24 Monaten in den Genuss von musikalischer Grundausbildung. Aktuell werden in Bissingen 110 Kinder auch in verschiedenen Instrumentalfächern unterrichtet. Neu soll im nächsten Schuljahr das Fach Geige angeboten werden.

Roman Bauer war es ein Anliegen, sich nicht nur bei der Stadt Wertingen, sondern auch bei den Vertretern der kooperierenden Gemeinden, Johanna Eser-Weidl von der Gemeinde Buttenwiesen, Lydia Edin aus Villenbach und Reiner Ulrich aus Bissingen zu bedanken. Das Ehepaar Buhl der „Charlotte und Hermann Buhl Stiftung“ sagte auch für das nächste Jahr die finanzielle Unterstützung für den Sozialfonds und den Chor zu. (AZ)