Schlagstock und Messer: Streit eskaliert am Rande des Wertinger Volksfestes

In der Nähe des Wertinger Volksfestplatzes gerieten mehrere junge Männer in einen Streit. Ein Beteiligter landete vor dem Ermittlungsrichter.

Die Polizei musste am Wochenende zu Einsätzen rund um das Wertinger Volksfest einrücken. Gegen 21.20 Uhr gerieten ein 26-Jähriger aus Wertingen und ein 16-Jähriger aus Laugna in der Industriestraße in Streit. Dabei fügte der 26-Jährige laut Polizeibericht dem 16-Jährigen mit einem mitgeführten Messer eine circa fünf Zentimeter lange Fleischwunde am rechten Oberarm zu, die anschließend ärztlich versorgt werden musste. Der Streit hat laut Polizei nicht direkt auf dem Festplatz, sondern hinter einem nahegelegenen Discounter stattgefunden.

Im weiteren Verlauf des Streits schlug ein 42-Jähriger aus Wertingen, der Begleiter des 26-Jährigen war, mittels eines mitgeführten Teleskopschlagstocks auf einen 17-Jährigen aus Laugna ein, der wiederum Begleiter des 16-Jährigen war.

Volksfest Wertingen: 26-Jähriger mit Messer hat auch Drogen dabei

Zudem versetzte ein bislang noch unbekannter Täter dem 26-Jährigen, vermutlich durch einen Schlag, eine blutende Wunde zwischen den Augenbrauen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 26-Jährigen vor Ort konnte bei diesem zudem ein Tütchen mit etwa 1,5 Gramm Amphetamin aufgefunden werden.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er wurde vorläufig festgenommen und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 42-Jährige muss sich ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Bei beiden Männern wurden Blutentnahmen durchgeführt.

Ebenfalls am Samstag versuchte ein 20-Jähriger aus Emersacker gegen 22.15 Uhr zunächst, trotz Einlassstopps noch auf das Gelände des Wertinger Volksfests zu kommen. Als ihm dies seitens des Sicherheitsdienstes verweigert wurde, kletterte er einfach über einen Zaun hinter dem Zelt.

Der Mann, bei dem ein Atemalkoholtest zudem knapp 1,2 Promille ergab, muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. (AZ)