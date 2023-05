Zusamaltheim

vor 17 Min.

Vorhang auf für die V-Party in Zusamaltheim

Plus Die V-Party in Zusamaltheim steht am Pfingstwochenende an. Die Verantwortlichen bereiten seit Tagen das Gelände vor. Dabei hat alles ganz klein angefangen.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Das Zelt steht. Ein riesengroßes Zirkuszelt. 2700 Quadratmeter Partyfläche. Noch wird darin gearbeitet, gesägt, gehämmert und geschwitzt. Bis Freitagabend, 26. Mai, haben die Zusamaltheimer Faschingsfreunde noch Zeit. Dann ist alles bereit, samt Außenbereich und Bungee-Jumping für – so werben sie damit auf ihrer Homepage – "das Partywochenende des Jahres". Vermutlich ist sie mittlerweile die größte Party im Landkreis Dillingen: die V-Party am Ortsrand von Zusamaltheim.

Mit einer Geburtstagsparty im Bauwagen fing alles an

Die Anfänge besagter Party gehen zurück ins Jahr 1997. Damals starteten ein paar junge Leute damit, eine Geburtstagsparty im Bauwagen zu feiern. 20, 30, 40 Leute. Mehr als 50 Menschen kamen auf keinen Fall. So viel weiß Tobias Lipowsky. Selbst war der 26-Jährige damals gerade mal ein Jahr jung und keineswegs an Party interessiert. Das hat sich geändert. Heute genießt er Partystimmung und ist Vorsitzender des eingetragenen Vereins der örtlichen Faschingsfreunde. Der Verein organisiert seit 2006 die Party, die sich vom Bauwagen-Ereignis zur größten Party im Landkreis Dillingen ausgeweitet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen