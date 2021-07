Was Kunden durch die Filialschließungen der Commerzbank erwartet

Plus Zehn Filialen in unserer Region werden geschlossen, bundesweit fallen 340 Standorte und 7500 Jobs weg. Die Einschnitte der Commerzbank haben Folgen für Mitarbeiter und Beschäftigte.

Für die Commerzbank ist es ein tiefer Einschnitt. Das Institut schließt bis Ende 2022 fast die Hälfte ihrer Filialen, die Zahl der Zweigstellen soll von derzeit 790 auf 450 Standorte sinken. Grund dafür sei das durch die Digitalisierung veränderte Kundenverhalten: der am häufigsten genutzte Zugangskanal ist mittlerweile das Smartphone. Tendenz steigend. Bis Ende 2024 baut die Commerzbank deshalb netto 7.500 Vollzeitstellen ab.