Ferdinand Piëch ist tot - Ex-VW-Boss stirbt mit 82 Jahren

Ferdinand Piëch ist tot. Der frühere VW-Boss und Porsche-Großaktionär ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren in Rosenheim gestorben.

Ferdinand Piëch ist tot. Die Automobil-Legende ist im Alter von 82 Jahren gestorben - das wurde aus gut informierten Kreisen bestätigt. Piëch machte sich vor allem als langjähriger Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns einen Namen. Ferdinand Piëch war außerdem Großaktionär der Porsche Holding.

Laut einem Bericht der Bild, die den Tod Piëchs zuerst vermeldet hatte, kollabierte die Automobil-Legende auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Oberbayern und starb am Sonntagabend im Rosenheimer Klinikum. Zur genauen Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Ferdinand Piëch hatte sich bereits seit einiger Zeit aus der aktiven Arbeit in der Automobilbranche zurückgezogen. Er galt als knorriger Manager und Macher, der auch mal unbequem war und Benzin im Blut hatte. Über viele Jahre war er der tonangebende Mann im Autoclan Porsche/Piëch und somit auch beim mächtigen Automobil-Konzern VW. Bei aller kauzigen Art galt Piëch als einer der erfolgreichsten Unternehmer Europas.

Piëch ist tot - er führte den VW-Konzern wie ein Familienunternehmen

Piëch wurde während seiner aktiven Zeit nachgesagt, den VW-Konzern mit seinen mehr als 500.000 Mitarbeitern wie einen Familienbetrieb geführt zu haben - aber auch mit eiserner Hand. Was den Österreicher von vielen anderen Patriarchen unterschied: Er schien nicht beratungsresistent zu sein und ertrug lange Zeit starke Männer von der Art des VW-Chefs Martin Winterkorn. Piëchs Großzügigkeit gegenüber meinungsstarken Angestellten währte aber nur so lange, wie die Untergebenen Erfolge vorweisen können, sonst wurden sie zur Not vom Hof gejagt. Bei Winterkorn war es allerdings anders.

2015 zog Piëch in einem lange währenden Streit mit Winterkorn den Kürzeren - und sich von seinem Posten als Aufsichtsratschef bei Volkswagen zurück. Bei VW hat sich seitdem vieles geändert. Piëch hatte in dem Disput damals den Rückhalt seiner Familie vermisst, hieß es. Ganz einig schienen Piëch und seine Verwandten aus dem Porsche-Clan sich auch nach der aktiven Zeit beim Auto-Konzern nicht geworden zu sein.

Ferdinand Piëch wurde am 17. April 1937 in Wien geboren und hinterlässt seine Frau Ursula. (AZ)

