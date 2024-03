Augsburg

16:00 Uhr

Es zieht ihn nach Hamburg: Premium-Aerotec-Chef Peters verlässt Augsburg

Plus Sebastian Peters geht zum Mutterkonzern Airbus und übernimmt die Verantwortung für das weltweite Geschäft mit den A320-Maschinen. Das ist ein Aufstieg für ihn.

Von Stefan Stahl

Sebastian Peters wurde am 1. September 2022 offiziell Chef des Augsburger Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec. Nun verlässt der 47-Jährige das zum Airbus-Konzern gehörende Unternehmen wieder und übernimmt am 1. April den Vorsitz der Geschäftsführung von Airbus Operations. Das ist ein Aufstieg für den Manager, ist er doch künftig mit Sitz in Hamburg weltweit für das A320-Geschäft verantwortlich. Die Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeuge sind die Bestseller des Unternehmens. Weil die Maschinen so häufig bestellt werden und nach dem Corona-Einbruch weltweit der Luftverkehr deutlich wächst, will Airbus 2026 monatlich 75 Flieger aus der Serie bauen. Dazu muss die Produktion erheblich hochgefahren werden, was eine enorme Herausforderung für den Konzern ist.

Offiziell macht der Flugzeugbauer seit etwa zwei Jahren keine Angaben dazu, wie hoch die aktuelle Produktionsrate ist. Doch nach Recherchen unserer Redaktion liegt sie bei knapp über 50 pro Monat. Damit wird deutlich, welch langen Weg Airbus vor sich hat. Um die Herausforderung zu stemmen, setzt der Flugzeugbauer auf Peters, der schon in früheren Management-Funktionen bei der Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH oder im Airbus-Konzern selbst, seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat, wie Lieferketten möglichst gut funktionieren, sodass die Fertigung entsprechend schnell und pünktlich vonstattengeht. Diese Kompetenzen hat der aus Hamm in Westfalen stammende Diplom-Betriebswirt auch bei Premium Aerotec eingebracht.

