Bauernproteste

vor 39 Min.

So funktioniert die Landwirtschaft in Deutschland

Ernte in Epfach: Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland – und trotzdem von Subventionen abhängig.

Plus Viele haben ein veraltetes Bild von Bauernhöfen. Die Branche hat sich verändert. Nur wer die Landwirtschaft versteht, kann die aktuellen Bauerproteste einordnen.

Von Christof Paulus Artikel anhören Shape

Seit Wochen demonstrieren Bauern in Deutschland gegen die Pläne der Bundesregierung, wonach ihnen Zuschüsse gestrichen werden sollen. Nach dem Ende der Weihnachtsferien in Bayern wurden die Proteste intensiver, mit Traktoren kapern die Landwirte viele Straßen des Landes, blockieren den Verkehr und demonstrieren lautstark für ihre Forderungen. Dabei demonstrieren sie gegen die Regierung eines Staatsapparates, ohne den die Landwirtschaft schon lange nicht mehr überlebensfähig wäre – und proklamieren zugleich, dass es dem Land ohne Bäuerinnen und Bauern genau so ginge.

Doch warum ist ausgerechnet der Berufsstand, der in erster Linie für die Lebensmittelproduktion zuständig ist, so wie kein anderer auf Subventionen angewiesen? Wie wichtig sind diese wirklich? Und wie arbeiten Bäuerinnen und Bauern im 21. Jahrhundert? Wir haben uns den Berufsstand einmal genauer angesehen: Wie funktioniert die Landwirtschaft? Was und wie viel produziert sie eigentlich? Und wer finanziert sie?

