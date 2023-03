Bundesweiter Streik am 27. März 2023: Deutsche Bahn massiv betroffen

EVG und Deutsche Bahn konnten sich in Tarifverhandlungen bislang nicht einigen. Jetzt rufen EVG und Verdi am 27. März gemeinsam zum Warnstreik auf. Die Auswirkungen werden massiv. Alle Infos lesen Sie hier.

Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, sollte am 27. März 2023 aufpassen. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für den Tag zu einem bundesweiten gemeinsamen Streik aufgerufen. Das teilten beide bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag, 23. März 2023, mit. Von den Plänen hatten die Bild am Sonntag und die Süddeutschen Zeitung zuerst berichtet. Betroffen sind nicht nur die Deutsche Bahn und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), sondern auch die Flughäfen sowie die Autobahngesellschaft des Bundes und auch Beschäftigte in Wasser- und Schifffahrtsämtern sowie in kommunalen Häfen.

Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn: Was fordert die EVG?

Zuletzt hatten sich die Deutsche Bahn und die EVG 2021 auf einen Tarifvertrag geeinigt. Der läuft nun aus und beide Parteien treffen sich erneut am Verhandlungstisch. Die Forderung der EVG: zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber eine Gehaltserhöhung um 650 Euro pro Monat. Für Nachwuchskräfte werden 325 Euro pro Monat mehr gefordert. Der Vertrag mit den rund 50 Verkehrsunternehmen soll für zwölf Monate gelten.

Zwölf Prozent mehr: Das ist die höchste Lohnforderung in der Geschichte der Gewerkschaft und hatte schon vor Beginn der Tarifverhandlungen am 28. Februar 2023 für Spannungen gesorgt.

Bahnstreik am 27. März 2023: Wo wird gestreikt?

Lange wurde nur zu einem möglichen Streik spekuliert, jetzt steht fest, dass am Montag, 27. März 2023, wirklich gestreikt wird. Ausschlaggebend für die Entscheidung war auch der Ausgang der letzten Gespräche zwischen EVG und der Deutschen Bahn sowie den weiteren Bahnunternehmen. Die aktuelle Verhandlungsrunde wurde am 23. März 2023 beendet.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sagte EVG-Vorsitzender Martin Burkert, dass von rund 50 Unternehmen nur eines ein annehmbares Angebot vorgelegt hätte. Deshalb ruft die EVG die Beschäftigten der Deutschen Bahn und allen nicht bundeseigenen Eisenbahnen – mit Ausnahme der hessischen Vierländer-Express Bahn – zum Streik auf. Betroffen sind rund 230.000 Beschäftigte.

Reisenden rät Burkert bereits am Sonntag, 26. März 2023, sicherzustellen, dass sie ihr Ziel rechtzeitig erreichen. Denn am Streiktag würden ganze Schichten ausfallen. Beginnt eine solche spätabends am 26. März, wird sie nicht besetzt. Ist das im Stellwerk der Fall könnte es sein, dass Züge schon vor 0 Uhr am Sonntag stehen bleiben müssen.

Deutsche Bahn: Wie laufen die Verhandlungen mit der EVG?

Am 28. Februar 2023 waren die Bahn und die EVG zu einer ersten Verhandlungsrunde in Fulda zusammengekommen. Wie die Tagesschau berichtete, wurde diese jedoch nach zwei Stunden bereits unterbrochen. Ein Sprecher der Gewerkschaft begründete dies gegenüber der Tagesschau damit, dass die Bahn sich geweigert habe, ein Angebot vorzulegen.

Die Bahn begründet ihr Zögern mit der besonderen Lage in Europa. "Wir haben mitten in Europa einen verheerenden Krieg, wir sind in einer Nach-Corona-Phase, wir haben eine hohe Inflation und auch enorme Energiepreise", sagte Seiler der Tageschau. Der Konzern wolle zwar die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkennen, doch müsse auch an die Zukunftsfähigkeit der Deutschen Bahn gedacht werden. Für diese würden große Investitionen nicht nur in das Personal, sondern auch in Fahrzeuge und Infrastruktur notwendig.

Der EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch warnte indes die Bahn davor, die Passagiere "zum Spielball" gegen die Bahn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu machen. Dass es jetzt zu Warnstreiks kommt, hängt demnach mit dem Ausgang der letzten Gespräche zusammen.

Was können Kundinnen und Kunden im Fall eines Bahnstreiks tun?

Kommt es zum Bahnstreik, müssen Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn vor allem eines mitbringen: Geduld. Mit Zugausfällen und Verspätungen ist nämlich laut Verbraucherzentrale nicht nur während eines Streiks zu rechnen, sondern auch noch einige Stunden danach.

Eine Anzeige weist auf einen Zugausfall hin. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Wer eine Verbindung gebucht hat, findet Informationen zu Verspätungen, Ausfällen und möglichen Alternativen meist online und kann umplanen. Wer mit der gebuchten Verbindung oder den angegebenen Alternativen trotzdem nicht ans Ziel kommt, sollte laut Verbraucherzentrale Belege sammeln und sich den Ausfall oder die Verspätung von Mitarbeitern der Deutschen Bahn bestätigen lassen. Anschließend können Betroffene ihre Reise über ein Fahrgastrechte-Formular reklamieren.

Nach Angaben der Deutschen Bahn erhalten Reisende ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof eine Entschädigung von 25 Prozent des Ticketpreises, ab 120 Minuten sind es 50 Prozent. Wer lieber von seiner Reise zurück treten möchte, kann sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen. Möglich ist das, wenn die erwartete Verspätung über 60 Minuten beträgt.